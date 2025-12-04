Otro día de viento: ¿Hasta cuándo seguirá soplando fuerte?

Tras una jornada ventosa ayer, el jueves amaneció con cielo parcialmente nuboso y vientos que seguirán imponiéndose durante toda la jornada, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana, se esperan lluvias aisladas con probabilidad de precipitación entre 10% y 40%, y una temperatura mínima de 12°C. Los vientos del oeste oscilarán entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h. Para la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con máxima de 18°C, mientras que por la noche se pronostican cielos parcialmente despejados y 9°C de mínima, con vientos algo más leves, aunque aún sostenidos.

El índice UV alcanzará niveles muy altos alrededor del mediodía, lo que requiere precaución si se planea permanecer al aire libre, mientras que por la mañana y la tarde se espera un nivel bajo a medio.

Curiosidades y efemérides del día

Día Internacional del Guepardo: Un recordatorio de la urgencia de proteger a este felino terrestre, el más rápido del mundo, con menos de 7.100 ejemplares en libertad.

Día Internacional de los Bancos: Desde 2020, la ONU invita a reflexionar sobre cómo el capital puede impulsar un desarrollo sostenible y la inclusión financiera global.

Día Nacional de la Publicidad en Argentina: Se celebra desde 1936, remarcando la importancia de la creatividad y la comunicación persuasiva en la sociedad moderna.

