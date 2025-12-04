13°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 04 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutRed43danzafolklorePlan B
04 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Grupo Renacer: Noche de folclore, zamba y chacarera con entrada libre en Plan B

Mauricio Huaiquiñir invitó a la comunidad al Restobar Plan B mañana viernes a las 22:00 hs. La presentación incluirá un espectáculo de música tradicional y contará con la participación de bailarines de Purrum Piuke.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Mauricio Huaiquiñir extendió una invitación para un evento cultural que celebrará la música y la danza tradicional. El Grupo Renacer realizará su presentación mañana, viernes 5 de diciembre, a partir de las 22:00 horas, en Plan B, la cervecería Restobar ubicada en 25 de Mayo 460.

 

Huaiquiñir detalló que el grupo estará ofreciendo un repertorio de música tradicional y folclórica, incluyendo ritmos como chacarera, zamba, escondido, gato y cueca.

 

Talentos Invitados: Danza, malambo y canto

La presentación contará con la participación de varios artistas invitados, enriqueciendo la propuesta musical. Parte del grupo infantil o pre-infantil de Purrum Piuke estará presente, con Zoe e Iara bailando junto a sus compañeros al son de la música de Renacer.

 

Además, el público podrá disfrutar de un espectáculo especial de malambo de mujeres. Huaiquiñir destacó el gran nivel de estas artistas, comparándolas con el reconocido grupo "Semilla de Malambo".

 

Finalmente, la noche contará con la colaboración de Maxi Garay, quien se sumará como uno de los cantantes acompañantes durante la presentación.

 

Huaiquiñir reiteró la invitación al evento en la confitería Restobar Plan B, ubicado en 25 de Mayo 460. La entrada al show es libre y gratuita, siendo la única consumición a cargo de cada asistente.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Agredió a su novia de madrugada y se lo confesó a su hermana: “La apuñalé, ayúdame”
2
 Publicaron una lista de hombres y mujeres infieles, se volvió viral, estalló la polémica y empezó una “guerra”
3
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
4
 Ciclista sufrió una caída y fue trasladado al hospital
5
 Bomberos y policía trabajan en principio de incendio en terreno baldío de Esquel
1
 La silla no es un límite
2
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
3
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -