Grupo Renacer: Noche de folclore, zamba y chacarera con entrada libre en Plan B

Mauricio Huaiquiñir extendió una invitación para un evento cultural que celebrará la música y la danza tradicional. El Grupo Renacer realizará su presentación mañana, viernes 5 de diciembre, a partir de las 22:00 horas, en Plan B, la cervecería Restobar ubicada en 25 de Mayo 460.

Huaiquiñir detalló que el grupo estará ofreciendo un repertorio de música tradicional y folclórica, incluyendo ritmos como chacarera, zamba, escondido, gato y cueca.

Talentos Invitados: Danza, malambo y canto

La presentación contará con la participación de varios artistas invitados, enriqueciendo la propuesta musical. Parte del grupo infantil o pre-infantil de Purrum Piuke estará presente, con Zoe e Iara bailando junto a sus compañeros al son de la música de Renacer.

Además, el público podrá disfrutar de un espectáculo especial de malambo de mujeres. Huaiquiñir destacó el gran nivel de estas artistas, comparándolas con el reconocido grupo "Semilla de Malambo".





Finalmente, la noche contará con la colaboración de Maxi Garay, quien se sumará como uno de los cantantes acompañantes durante la presentación.

Huaiquiñir reiteró la invitación al evento en la confitería Restobar Plan B, ubicado en 25 de Mayo 460. La entrada al show es libre y gratuita, siendo la única consumición a cargo de cada asistente.



T.B