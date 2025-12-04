Jura polémica: “Qué buena que está”

Un episodio inesperado marcó la jura de los 127 diputados que asumirán el 10 de diciembre. En plena transmisión, se escucharon expresiones fuera de lugar dirigidas a legisladoras, entre ellas: "¿Quién es Rosario Goitia? ¡Qué buena que está!", "¡Che, pero qué buena que está la peruca! Terrible" y "¡Che, qué linda!". Los comentarios se viralizaron de inmediato y generaron fuerte repudio.

El señalamiento recayó sobre Gerardo Cipolini, de 82 años, quien presidió provisoriamente la sesión por ser el diputado de mayor edad. Con una extensa trayectoria en la política chaqueña y mandato vigente hasta 2027, Cipolini estuvo a cargo de tomar juramento a los nuevos miembros.

Durante la elección de autoridades, la diputada Cecilia Moreau, designada en la primera vicepresidencia, expresó su rechazo: "El presidente provisional, el diputado Cipolini, comentó ‘qué buena que está’... Creo que las mujeres somos mucho más que un buen culo, que un cuerpo... Le pido con toda humildad que pida disculpas", reclamó.

Cipolini respondió negando haber pronunciado las frases. "La tecnología ha avanzado a límites irreconocibles", afirmó, y agregó: "Tal vez uno sale diciendo cosas que no ha dicho". Finalmente señaló: "No voy a pedir perdón por algo que no he dicho... de ninguna manera voy a permitir una expresión de este tipo".

El episodio desató un fuerte debate en el recinto y en las redes sociales.

