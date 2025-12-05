Levantaba pesas en un gimnasio, se le cayeron sobre el pecho y fue fatal: murió en el acto

Un dramático momento se vivió en un gimnasio con la muerte de un hombre mientras realizaba un ejercicio con pesas. El hecho tuvo lugar en el barrio Jardim Atlântico, Olinda, en Brasil. El hecho, que ocurrió alrededor de las 19 horas, causó conmoción en la comunidad local por la naturaleza inesperada del suceso y la relevancia de la víctima en el ámbito cultural.

Las cámaras de seguridad del gimnasio registraron el momento en que, tras el impacto, logró incorporarse y caminar hasta la recepción, pero colapsó a los segundos. Según especialistas, una mala técnica de agarre podría haber sido la causa del accidente.

El hombre fue identificado como Ronald José Salvador Montenegro, de 55 años de edad, quien murió tras un accidente ocurrido mientras realizaba un ejercicio de press de banca en la RW Academia.

Personal del gimnasio y otros usuarios acudieron de inmediato para asistirlo y solicitaron ayuda médica. Montenegro fue trasladado consciente a la Unidad de Pronto Atención (UPA) de Olinda, pero llegó en paro cardiorrespiratorio y no sobrevivió a las lesiones. Al momento de hacer el ejercicio, la víctima levantaba 30 kilogramos por lado, sumado a los 15 que pesa aproximadamente el barrote.

El gimnasio, en un comunicado de MixVale, expresó su pesar por el fallecimiento y aseguró que su equipo actuó con prontitud, brindando asistencia inmediata y llamando a los servicios de emergencia. La empresa manifestó su disposición para apoyar a la familia y destacó que Montenegro era un cliente habitual y apreciado por la comunidad del gimnasio.

La maniobra que habría realizado Montenegro fue la que podría haberlo llevado a este fatal desenlace. Especialistas consultados señalaron que esta técnica, si bien es utilizada por algunos atletas, incrementa notablemente la posibilidad de que la barra se deslice sin control, especialmente cuando se trabaja con cargas pesadas. Fue justamente esa falta de sujeción la que habría provocado que el peso cayera de golpe sobre su tórax.

El presidente del Consejo Regional de Educación Física de Pernambuco, Lúcio Beltrão, advirtió que el agarre utilizado por Montenegro está desaconsejado para deportistas recreativos debido al alto nivel de riesgo.

La familia, sin embargo, cuestionó la falta de supervisión profesional en el gimnasio y la ausencia de estructura médica inmediata, remarcando que un entorno controlado sería clave para evitar tragedias de este tipo.

Ronald Montenegro era ampliamente reconocido por su labor al frente del Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda, institución que dirigía desde su fundación y que alberga más de 300 piezas históricas que desfilan cada año en el Carnaval de Olinda.

Según medios locales, su gestión impulsó la creación de nuevos muñecos y la formación de nuevas generaciones de titiriteros, además de promover exposiciones nacionales e internacionales.

Tenía dos hijos, Milena y Ronald Junior, de 25 y 18 años respectivamente. Familiares y allegados lo describieron como un apasionado del carnaval y de las tradiciones populares, con una vida dedicada a la organización de eventos y la preservación de la cultura local.