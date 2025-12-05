Ahogó a su sobrina de 6 años durante una boda y confesó: “No quería que nadie fuera más linda que yo”

Una mujer de 32 años fue detenida luego de que la policía la acusara de ahogar a su sobrina de 6 años durante una fiesta de casamiento familiar en la ciudad de Panipat, al norte de la India.

El dramático crimen ocurrió este lunes cuando la familia se reunió para celebrar una ceremonia que debía ser pura alegría. La pequeña Vidhi asistió al evento junto a su papá, su mamá, su hermanito de 10 meses y su abuela.

Todo transcurría con normalidad hasta que, en medio de la fiesta, el padre de la nena recibió un llamado: Vidhi había desaparecido. La noticia de la desaparición generó desesperación entre los familiares, que comenzaron a buscar a la nena por toda la casa y los alrededores.

Tras una hora de angustia, fue la abuela de Vidhi, Omwati, quien encontró el cuerpo de la nena en un depósito cercano, con la cabeza sumergida en un balde con agua. Rápidamente, la trasladaron al hospital para intentar salvarle la vida. Sin embargo, cuando llegó al centro de salud local, los médicos confirmaron su muerte.

La policía de Penipat detuvo a Poonam su tía poco después del hallazgo, luego de que diera versiones contradictorias sobre por qué su ropa estaba mojada.

Según informaron las autoridades, la mujer confesó el crimen y declaró que cometió el asesinato cuando todos los invitados estaban fuera de la casa. “No quería que nadie fuera más linda que yo en la boda”, dijo ante los investigadores, en una declaración que causó el asombro de propios y extraños.

El superintendente de policía Bhupender Singh explicó que Poonam vio a la nena subir las escaleras, la siguió hasta la terraza y, tras conversar con ella, la llevó hasta un balde con agua afuera del depósito. Cuando la nena de seis años y su tía quedaron solas, esta última la ahogó, cerró la puerta por fuera y bajó como si nada hubiera pasado.

Durante el interrogatorio, la mujer también admitió haber asesinado a otros tres niños en el pasado, incluyendo a otra sobrina y a su propio hijo, a quienes también ahogó.

En 2023, según su relato, mató a la hija de su cuñada, de 9 años, y luego a su propio hijo para “evitar sospechas” y que todo parezca un accidente. Ambos fueron encontrados en un tanque de agua. Además, en agosto de este año, habría asesinado a otra nena de seis años, hija de su prima, en una localidad cercana porque “era más linda” que ella.

Hasta ahora, la familia había considerado que las muertes anteriores habían sido accidentes, aunque algunos tuvieran sospechas. Sin embargo, la confesión de Poonam reveló un patrón de crímenes que conmocionó a toda la comunidad.

La policía cree que Poonam es una “psicópata de alta funcionalidad”, es decir, una mujer “inteligente, serena, emocionalmente distante, pero impulsada por un narcisismo profundo y tóxico”.

Los efectivos policiales sostienen que cometió los crímenes por un “complejo de belleza” y se enfocaba específicamente en chicas jóvenes. También creen que su ola de asesinatos se detuvo durante casi un año y medio porque la mujer quedó embarazada nuevamente.

“Poonam tenía un complejo de belleza y, por celos, mató a mi hija. Debería ser condenada a muerte. No sabemos cuántos niños habrían muerto (si no la hubieran atrapado)”, declaró a NDTV el padre de Vidhi, Sandeep.

En el pueblo, el asombro es total: “Su comportamiento siempre fue tranquilo y normal. Nadie se quejó nunca de ella”, declaró un vecino a la policía, según India Today.

