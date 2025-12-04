Encuentran 500 ejemplares muertos: el mar que se convirtió en un cementerio de focas

Un dramático hallazgo volvió a encender las alarmas ambientales en la región rusa de Daguestán, donde casi medio millar de focas del Caspio aparecieron muertas a lo largo de la costa. Según informó el Ministerio de Recursos Naturales y Ecología local, se han contabilizado 484 animales arrojados por el mar en distintos puntos del litoral, un episodio que reaviva la preocupación por la salud del ecosistema del mar Caspio.

Las primeras notificaciones sobre ejemplares sin vida surgieron el 1 de diciembre, cuando especialistas fueron enviados a inspeccionar la franja costera que se extiende desde Majachkalá, la capital regional, hasta la desembocadura del río Térek. Se trata de focas del Caspio (Pusa caspica), una de las especies más pequeñas dentro de la familia de los fócidos y cuya población ha enfrentado una disminución sostenida en las últimas décadas.

Aunque la magnitud del episodio es considerable, las autoridades señalaron que todavía no existen causas confirmadas sobre la muerte masiva. No obstante, remarcaron que este tipo de sucesos es “lamentablemente habitual durante la migración de estos animales”, un proceso en el que se registran variaciones ambientales que pueden impactar en la supervivencia de los ejemplares.

El Ministerio subrayó además que las investigaciones científicas recientes no respaldan la hipótesis de una enfermedad infecciosa generalizada. “Los análisis de virus realizados en los últimos años no confirmaron la presencia de patologías masivas que puedan explicar estos eventos”, indicaron. Esta conclusión coincide con reportes previos, en los que se estudiaron contaminantes, fluctuaciones en el nivel del agua y cambios en la disponibilidad de alimento como factores potenciales.

El mar Caspio, el mayor cuerpo de agua interior del planeta, es un ecosistema frágil que ha sido objeto de múltiples estudios ambientales por el impacto de la actividad humana, la explotación petrolera y la sobrepesca. La muerte de estas 484 focas vuelve a poner en debate la necesidad de reforzar las políticas de monitoreo y conservación para proteger a una especie emblemática de la región.

Las autoridades adelantaron que continuarán los trabajos de análisis para determinar con mayor precisión qué provocó este episodio, mientras equipos de rescate y biólogos marinos recorren la costa en busca de más ejemplares y de posibles señales que ayuden a esclarecer la situación.