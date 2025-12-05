16°
Viernes 05 de Diciembre de 2025
Torres impulsa un estado más ágil: Proyecto de ley para fusionar ministerios y eliminar organismos que se "solapan"

El gobernador de Chubut busca desburocratizar y digitalizar para que los trámites sean rápidos y se resuelvan sin intermediarios.
El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, detalló el proyecto de reestructuración del Estado que será elevado a la Legislatura, enfocado en modernizar la administración, generar ahorro fiscal y, crucialmente, agilizar los procesos para los ciudadanos.

 

 

Torres abordó las dudas sobre cómo se compatibilizaría esta reforma con el esquema presupuestario vigente: “Muchos preguntaban cómo podía solapar un presupuesto con una estructura de gobierno diferente”. El gobernador aseguró que esta complejidad ya está resuelta y que la reestructuración no afectará los AF —el sistema de liquidación de sueldos según el convenio colectivo de trabajo en cada ministerio—, evitando un trabajo engorroso. En consecuencia, el proyecto será enviado "en conjunto sin ningún tipo de problema".

 

 

Dos Ejes Centrales: Agilidad Ciudadana y Ahorro Fiscal

 

El gobernador enfatizó que la iniciativa persigue un doble objetivo, más allá de la mera reducción de gastos. Si bien el ahorro fiscal es un componente, el foco principal es desburocratizar y mejorar la calidad de vida de los chubutenses.

 

 

La reforma busca que “los trámites sean rápidos, que las cosas se resuelvan más rápido, y que no tengamos tanto intermediario para un trámite que podría ser mucho más sencillo”. La meta, reiteró Torres, es "darle más agilidad a procesos que hoy todavía son lentos, en un Estado que tiene que ser mucho más ágil".

 

 

Fusión y Eliminación por Duplicidad de Funciones

 

La nueva estructura se construirá a partir de la fusión de algún ministerio y la eliminación de organismos y delegaciones que hoy resultan ineficientes. Torres explicó que la existencia de estos organismos se debe a que la función que cumplen está duplicada.

 

 

Además, el gobernador señaló que muchas secretarías y direcciones administrativas se solapan en sus funciones, y al implementar un organigrama más compacto, "no tienen razón de ser, incluso entorpece mucho". En el caso de algunas delegaciones, el trabajo se centraliza con el tiempo, por lo que su existencia histórica ya no se justifica.

 

 

F.P

 

 

