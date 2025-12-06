18°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 06 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad incendioEl TurbioChubut
06 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Gran despliegue para contener el incendio de El Turbio

Más de 50 brigadistas y cinco aeronaves refuerzan el combate del fuego en la zona de "Loma de la Chancha", donde el incendio sigue activo y consume vegetación afectada en 2015.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Dando continuidad a las disposiciones del gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el Gobierno de la Provincia continúa desplegando una significativa cantidad de recursos humanos y materiales para combatir el incendio forestal que se mantiene activo en la zona de El Turbio.

Actualmente, son más de medio centenar de personas las que trabajan en el sector conocido como “Loma de la Chancha”, próximo a Río Turbio. El operativo cuenta con la participación de 58 brigadistas, pertenecientes al Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), además de todo el equipo de logística de Protección Ciudadana y del Servicio Provincial de Bosques.

 

Para el combate aéreo, se sumaron a las tareas tres aviones hidrantes y dos helicópteros.

 

El fuego, detectado días atrás, está consumiendo principalmente vegetación seca y árboles caídos en una zona que ya fue afectada por un incendio en 2015, lo que explica la generación de humo en el área. La Provincia mantiene el operativo reforzado buscando la contención y control de la emergencia.

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Vitto focachería: Los sándwiches clásicos de focaccia que ya cautivan a Esquel
2
 "Dejame que me moje el pelo nomás": El arresto de "May", jefa de una banda criminal, ocurrió en plena peluquería
3
 Torres pide a SEROS adherir al censo de empleo público y a las medidas de austeridad
4
 Relevo de Mando en el Regimiento de Caballería de Exploración 3
5
 Chubut construirá una nueva Escuela de Cadetes en Rawson con dinero incautado a la corrupción
1
 La silla no es un límite
2
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
3
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -