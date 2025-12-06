Gran despliegue para contener el incendio de El Turbio

Dando continuidad a las disposiciones del gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el Gobierno de la Provincia continúa desplegando una significativa cantidad de recursos humanos y materiales para combatir el incendio forestal que se mantiene activo en la zona de El Turbio.

Actualmente, son más de medio centenar de personas las que trabajan en el sector conocido como “Loma de la Chancha”, próximo a Río Turbio. El operativo cuenta con la participación de 58 brigadistas, pertenecientes al Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), además de todo el equipo de logística de Protección Ciudadana y del Servicio Provincial de Bosques.

Para el combate aéreo, se sumaron a las tareas tres aviones hidrantes y dos helicópteros.

El fuego, detectado días atrás, está consumiendo principalmente vegetación seca y árboles caídos en una zona que ya fue afectada por un incendio en 2015, lo que explica la generación de humo en el área. La Provincia mantiene el operativo reforzado buscando la contención y control de la emergencia.

E.B.W.