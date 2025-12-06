18°
06 de Diciembre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Araucanía 2026: Torres despidió a la Delegación de Chubut y destacó su "calidad deportiva"

El gobernador felicitó a los 225 atletas que competirán en La Pampa. El evento patagónico reúne a jóvenes de hasta 18 años de Argentina y Chile en 7 disciplinas, promoviendo el alto rendimiento juvenil y los lazos regionales.
Por Redacción Red43

El gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, recibió y despidió a la delegación chubutense que participará en los Juegos Binacionales de la Araucanía 2026, que se desarrollarán en La Pampa entre el 6 y el 12 de diciembre.

 

El acto se llevó a cabo en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno y reunió a los 225 deportistas que representarán a la provincia en las disciplinas de Atletismo, Natación, Ciclismo, Judo, Fútbol, Básquet y Voley. Estos jóvenes competirán en Santa Rosa junto a más de 2.000 atletas de las provincias patagónicas argentinas (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego) y de las regiones chilenas.

 

Acompañado por el titular de Chubut Deportes, Milton Reyes, el gobernador Torres destacó la importancia de acompañar estos programas sociales y resaltó, por sobre todo, "la calidad deportiva de nuestros atletas". Antes de despedirlos, instó a los jóvenes a competir y disfrutar de la experiencia.

 

Los Juegos Binacionales de la Araucanía son un tradicional encuentro deportivo que se realiza ininterrumpidamente desde 1992, alternando sedes entre Argentina y Chile. Este evento se consolida como uno de los espacios juveniles más relevantes del sur del continente, fortaleciendo los lazos deportivos y culturales en un marco de integración y convivencia.

 

 

 

 

E.B.W.

 

