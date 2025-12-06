Alerta amarilla por temperaturas extremas en Chubut

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut han emitido una alerta amarilla debido a las temperaturas extremas que se esperan en la provincia a partir de este domingo.

Esta advertencia incluye las áreas de la cordillera y meseta de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer. Específicamente, ciudades cordilleranas como Esquel experimentarán un calor inusual para la época. El nivel amarillo indica que las temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud, siendo potencialmente peligrosas, sobre todo para los grupos más vulnerables (niños pequeños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas).

Se pronostican marcas térmicas muy elevadas, lo que incrementa el riesgo de deshidratación y golpe de calor. Además, el calor extremo podría generar estrés hídrico en la producción agrícola y ganadera de la meseta.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan enfáticamente:

Mantenerse hidratado bebiendo agua con frecuencia sin esperar a tener sed. Evitar la exposición solar durante las horas de mayor calor (generalmente entre las 10:00 y las 16:00 horas). Reducir o evitar la actividad física intensa al aire libre. Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de sombrero y protector solar. Prestar especial atención a los grupos de riesgo y asegurar que las mascotas tengan acceso a agua fresca y sombra.

En caso de síntomas de golpe de calor o deshidratación, se aconseja contactar a los servicios de emergencia de forma inmediata.

