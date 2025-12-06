24°
sociedad |
Por Redacción Red43

Fuego Danzas Andinas y Malena Arzamendia se lucirán en el Festival Internacional “Galopando Sueños”

Los Antiguos, Santa Cruz, será el escenario del 1° Encuentro Internacional de Danzas “Galopando Sueños” (6 y 7 de dic. 2025). Con entrada libre, el festival recibe a Fuego Danzas Andinas (Bolivia) y Malena Arzamendia (Paraguay). 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Los días 6 y 7 de diciembre de 2025, la localidad de Los Antiguos se prepara para vivir una verdadera fiesta cultural con el 1° Encuentro Internacional de Danzas “Galopando Sueños”, un evento que reunirá agrupaciones de Chile, Bolivia, Paraguay y Argentina. Este festival, organizado por Galope Sureño Academia de Danzas, se propone fortalecer la integración regional a través de la danza, el intercambio cultural y el encuentro entre artistas de distintos países.

 

En esta edición, el festival contará con la destacada participación internacional de Fuego Danzas Andinas, la reconocida agrupación de Bolivia, aclamada por su fuerza escénica y la potencia de sus ritmos tradicionales del altiplano. Además, Malena Arzamendia, representante de Paraguay, llevará al escenario la elegancia, historia y colorido de las danzas paraguayas, compartiendo la esencia de su cultura con el público local y visitantes.

 

 

Ambas presentaciones formarán parte de un cronograma artístico de más de 40 números, que se desarrollará durante dos jornadas en el Salón de Eventos “Ex Río Alara”. La organización invita a toda la comunidad a sumarse y disfrutar de esta celebración que viste de fiesta a Los Antiguos con entrada libre y gratuita.

 

 

 

 

E.B.W.

 

