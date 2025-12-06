24°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 06 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad saludCienciaHábitos
06 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Hábitos diarios para fortalecer la salud mental y cognitiva

7 hábitos diarios, como dormir en completa oscuridad, practicar yoga y controlar la presión arterial, fortalecen tu salud mental y cognitiva.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Cuidar la salud cerebral y fortalecer la resiliencia emocional es posible a través de pequeños gestos cotidianos avalados por la ciencia. La clave reside en siete hábitos esenciales:

 

Comenzar con el descanso es fundamental: dormir en completa oscuridad es crucial, ya que la exposición a la luz nocturna, incluso en niveles bajos, afecta las fases profundas del sueño, eleva la frecuencia cardíaca y se ha relacionado con mayor riesgo de obesidad, diabetes, hipertensión y deterioro de la memoria en adultos mayores.

 

En el ámbito físico, el yoga no solo promueve la flexibilidad, sino que también genera beneficios cognitivos, ayudando a optimizar el funcionamiento humano al combinar respiración, relajación, meditación y posturas. Adicionalmente, mantener la presión arterial bajo control es vital, ya que la hipertensión es un factor de riesgo prevenible para la demencia, al dificultar el flujo sanguíneo y la eliminación de desechos en el cerebro.

 

La prevención es otro pilar: mantenerse al día con las vacunas no solo protege contra infecciones, sino que también puede reducir el riesgo de demencia, pues las infecciones graves (como gripe o herpes) se asocian con una aceleración de la atrofia cerebral.

 

Finalmente, el bienestar emocional y la conexión se cultivan a través de tres prácticas:

 

  • Adoptar el JOMO (Joy of missing out o "alegría de perderse algo), una actitud que ayuda a reducir la preocupación constante por las acciones de los demás, favoreciendo el equilibrio emocional.

     

  • Practicar la jardinería (tanto en interiores como exteriores), una actividad que se asocia con mejoras en la salud mental al reconectar con la naturaleza y fomentar la interacción social.

     

  • El altruismo, al destinar tiempo o energía a otras personas, genera un ciclo positivo de beneficios emocionales y refuerza la salud personal, tanto para quien da como para quien recibe.

     

 

 

 

 

 

Fuente original: The Washington Post

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Cáritas Esquel festeja el título de Abogado del voluntario Facundo Montesino
2
 La Sede Esquel de la UNPSJB celebra la graduación del Profesor Daniel Baigorria en Ciencias de la Educación
3
 Relevo de Mando en el Regimiento de Caballería de Exploración 3
4
 Alerta amarilla por temperaturas extremas en Chubut
5
 IPV: renuncia María Eugenia Estefanía 
1
 La silla no es un límite
2
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
3
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -