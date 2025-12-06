Hábitos diarios para fortalecer la salud mental y cognitiva

Cuidar la salud cerebral y fortalecer la resiliencia emocional es posible a través de pequeños gestos cotidianos avalados por la ciencia. La clave reside en siete hábitos esenciales:

Comenzar con el descanso es fundamental: dormir en completa oscuridad es crucial, ya que la exposición a la luz nocturna, incluso en niveles bajos, afecta las fases profundas del sueño, eleva la frecuencia cardíaca y se ha relacionado con mayor riesgo de obesidad, diabetes, hipertensión y deterioro de la memoria en adultos mayores.

En el ámbito físico, el yoga no solo promueve la flexibilidad, sino que también genera beneficios cognitivos, ayudando a optimizar el funcionamiento humano al combinar respiración, relajación, meditación y posturas. Adicionalmente, mantener la presión arterial bajo control es vital, ya que la hipertensión es un factor de riesgo prevenible para la demencia, al dificultar el flujo sanguíneo y la eliminación de desechos en el cerebro.

La prevención es otro pilar: mantenerse al día con las vacunas no solo protege contra infecciones, sino que también puede reducir el riesgo de demencia, pues las infecciones graves (como gripe o herpes) se asocian con una aceleración de la atrofia cerebral.

Finalmente, el bienestar emocional y la conexión se cultivan a través de tres prácticas:

Adoptar el JOMO ( Joy of missing out o " alegría de perderse algo) , una actitud que ayuda a reducir la preocupación constante por las acciones de los demás, favoreciendo el equilibrio emocional.

Practicar la jardinería (tanto en interiores como exteriores), una actividad que se asocia con mejoras en la salud mental al reconectar con la naturaleza y fomentar la interacción social.

El altruismo, al destinar tiempo o energía a otras personas, genera un ciclo positivo de beneficios emocionales y refuerza la salud personal, tanto para quien da como para quien recibe.

Fuente original: The Washington Post

E.B.W.