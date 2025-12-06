Fortalecimiento Comunitario: UNPSJB y Cooperativa 16 de Octubre firman convenio marco

Convenio Impulsa la Capacitación y Desarrollo en la Patagonia

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y la Cooperativa 16 de Octubre de Esquel formalizaron la firma de un trascendental Convenio Marco de Colaboración que busca promover la capacitación, la asistencia técnica y el desarrollo integral de la comunidad.

El encuentro tuvo lugar con la presencia de destacadas autoridades de ambas instituciones. Por parte de la Universidad, participaron el Rector Dr. Gustavo Fleitas, la Delegada Zonal de la sede Esquel Dra. María de las Nieves Gonzales, y el Sub Secretario de Extensión, Dr. Alexis Pantaenius. En representación de la Cooperativa, estuvieron presentes el presidente Miguel Illuminati, el vicepresidente Sr. Olguin, el Jefe Servicios Eléctricos Ing. Regis, el Supervisor Servicios Sanitarios MMO Magne, la Dra. Vázquez y el Jefe de Personal Sr. Carlos Moraga.

El acuerdo, enmarcado en el programa "Comunidades en Red", tiene como objetivo principal mejorar las capacidades de la Cooperativa a través de la asistencia técnica y la formación continua provista por la casa de estudios. Esto se traduce en un plan para capacitar a trabajadores y jóvenes de la región en áreas específicas, lo cual impactará directamente en la mejora de sus oportunidades laborales y contribuirá al desarrollo económico local.

La sinergia entre la UNPSJB y la Cooperativa 16 de Octubre está diseñada para impulsar la creación de nuevos proyectos y empresas, y fortalecer el vínculo entre la institución educativa y los actores sociales y económicos de la zona.

Este pacto beneficia a toda la sociedad, al promover el desarrollo sostenible de la región mediante la generación de empleo y oportunidades para los jóvenes y trabajadores. Asimismo, fomenta la inclusión social y la equidad, al garantizar el acceso a la capacitación y el desarrollo a sectores que, de otra manera, podrían encontrarse marginados.

Finalmente, la colaboración entre ambas entidades refuerza la identidad regional y la conciencia ciudadana, al sentar un precedente en el trabajo conjunto entre actores clave de la sociedad patagónica.

E.B.W.