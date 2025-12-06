Robótica inclusiva en Trelew: autoridades de la ONU destacan el impacto en la educación especial

Una delegación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), encabezada por Dalila Gonçalves, Directora para América Latina y el Caribe, visitó la Escuela de Formación Integral (EFI) N° 506 de Trelew para observar el notable desarrollo de la robótica inclusiva en la institución.

Acompañada por el ministro de Educación de Chubut, José Luis Punta, la comitiva recorrió las instalaciones y dialogó directamente con estudiantes, prestando especial atención a los espacios dedicados a la tecnología y la innovación.

Equipamiento y alianzas clave

La visita puso de relieve la adquisición de material de tecnología educativa, incluyendo kits de robótica y netbooks, que fue gestionado por la provincia a través del mecanismo de UNOPS. Este equipamiento ha sido fundamental para potenciar las prácticas pedagógicas y la formación integral de los alumnos.

"Estar juntos, trabajar juntos es uno de nuestros principales lemas en UNOPS", afirmó Dalila Gonçalves, destacando la satisfacción de ver cómo los recursos se han transformado en "impacto social". Por su parte, el ministro José Luis Punta agradeció el vínculo con UNOPS y el esfuerzo del equipo docente, las familias y los estudiantes, señalando que los logros de la escuela son "el resultado del trabajo de todos juntos".

Hito nacional en educación especial

Uno de los puntos destacados del recorrido fue el Club de Robótica de la EFI N° 506, que ha marcado un precedente a nivel nacional. La institución se convirtió en la primera en la modalidad de Educación Especial del país en alcanzar una instancia final de la Liga Nacional de Robótica, un logro que resalta la calidad y el carácter inclusivo de la propuesta educativa.

Las autoridades concluyeron resaltando la importancia de la colaboración articulada entre el Estado, organismos internacionales y el sector privado (como el caso de la representante de ALUAR presente en la comitiva) para seguir ampliando oportunidades, garantizar el acceso a la tecnología y fortalecer las propuestas educativas que promueven la inclusión en Chubut.

E.B.W.