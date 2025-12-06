El fútbol infantil se vive a pleno con los Pequeños Gigantes en Rio Pico

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz, desde Rio Pico). – Vale la pena mirar y mirar partidos de futbol infantil. Es que estos torneos sirven para conocer a los crack del mañana. Muchos de ellos seguramente se los verá en un mejor nivel por lo que aprenden, por sus habilidades y por las ganas de mostrarse.

Pero si hay algo que tiene Pequeños Gigantes es el sentido social porque un torneo de esta magnitud nuclea a todos. A los de físico grandes y a los menuditos, a los varoncitos y las pequeñas jugadoras de un nivel increíble.

Porque si hablamos de Silveria Acuña y Ariana Carrasco, son las dos mujercitas que defienden los colores de Rio Pico y lo hacen de gran manera.

El torneo comenzó ayer con una gran actuación de Esquel FC a quienes ganaron a la CAI por 6 a 2, pero también debemos señalar lo que ocurrió ya en la mañana de hoy con las actuaciones de Deportivo Del Campo, en la 2016/17 y Cebollitas de Esquel (2018/19).

Todos ganaron en sus primeros partidos. Del Campo lo hizo ante la CAI Naranja por 8 a 1, con una gran actuación de Agustín Poblete, autor de cinco de los 8 goles.

Por su parte, Cebollitas de Esquel derrotó a Deportes Rio Pico por 3 a 1, con una gran actuación de Edwin Cárdenas (hizo un gol al estilo Messi), al igual que Homero Carnero quien convirtió el segundo tanto del equipo que dirige Víctor Cárdenas.

Claro que este equipo no podemos dejar de nombrar a Teo Antrichipay, Tahiel Melín y Dylan Montesino, quienes demostraron también un gran conocimiento a pesar de la corta edad de estos peques.

Debemos señalar que mañana a las 10 de la mañana arrancarán las semifinales de cada una de las categorías, en tanto las cuatro finales están programadas a partir de las 14 horas.

En esta segunda edición de Pequeños Gigantes, un verdadero éxito si lo comparamos con el primero que se jugó en agosto de este año, están participando en distintas categorías los equipos de la CAI de Comodoro Rivadavia, Deportivo Senguer, Cebollitas de Senguer, Deportivo Del Campo, Cebollitas de Esquel, Esquel FC, Sarmientito de Sarmiento, Los Infaltables de Rada Tilly, FC Paso de Indios y Castelnuovo de Comodoro Rivadavia.