Esquel FC, Deportes Rio Pico y la CAI de Comodoro se coronaron campeones del Torneo Pequeños Gigantes

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz, desde Río Pico). - La CAI de Comodoro Rivadavia, en las categorías más pequeñas; Esquel FC (2012/13) y los locales de Deportes Rio Pico (2014/15), se coronaron campeones de la segunda edición del torneo de Fútbol Infantil Pequeños Gigantes que se jugó durante este fin de semana en esta pintoresca localidad cordillerana de Rio Pico.

La CAI demostró mucha superioridad en los más peques donde se impusieron en las categorías 2016/17 y 2018/19; Deportes Rio Pico lo hizo en la divisional 2014/15 y Esquel FC se llevó el trofeo más grande en la 2012/13.

Por su parte Cebollitas de Esquel logró el subcampeonato en la categoría 2018/19, en tanto Deportivo Del Campo también hizo otro gran torneo donde logró el tercer puesto en la categoría 2016/17.

Un total de 19 equipos tomaron parte de este certamen (muy superior a la primera edición) donde participaron elencos de Rada Tilly, Comodoro Rivadavia, Alto Rio Senguer, Sarmiento, Paso de Indios, Esquel y los locales de Rio Pico.

En la categoría más grande, el equipo de Esquel FC se coronó campeón tras derrotar por 4 a 0 a Deportivo Senguer (de un gran torneo) con tres goles de Giovanni Coñomir y el restante de Filipo Guglielmetti.

En semifinales, Esquel FC superó a Deportes Rio Pico por 7 a 0, en tanto Deportivo Senguer en un gran partido derrotó a FC Paso de Indios por 4 a 3.

En la divisional 2014/2015, el título quedó en poder de Deportes Rio Pico, equipo que necesitó de la tanda de los tiros desde el punto penal para superar a Los Infaltables de Rada Tilly por 2 a 0 (tiempo reglamentario 2 a 2).

Los goles para el equipo de Rio Pico fueron convertidos por Joaquín Inglada (en contra) y Lucas Portillo, en tanto para el elenco de Rada Tilly anotaron Joaquín Inglada (se tomó revancha) y Joaquín García.

En la definición por penales, Renzo Ruiz y Aquiles Terán conquistaron los goles para el equipo campeón, en tanto Álvaro Huenul le contuvo el penal a Agustín Merlo, en tanto el tiro de Joaquín García se estrelló en el palo.

En la categoría 2016/17 el título quedó para la CAI de Comodoro Rivadavia. El equipo Azul (presentó dos equipos en esta categoría) derrotó a Sarmientito de Sarmiento por 4 a 1. Los goles para el equipo azurro fueron convertidos por Felipe Aued (en dos oportunidades), Joel Verdugo y Miguel Gatti, en tanto Joaquín Cogorno anotó el único gol para el elenco de Sarmiento.

En esta categoría debemos remarca el tercer puesto de Del Campo, quienes en semifinales cayeron ante Sarmientito en un gran partido por 4 a 3. El equipo de Esquel lo estaba ganado por dos tanto contra cero tras las conversiones de Agustín Poblete, pero el elenco verde con goles de Cogorno (en dos oportunidades), Jaramillo y Moraga (en contra) lo dio vuelta por 4 a 2. Claro que el cabezazo de Silva, en los minutos finales del partido, le dieron un manto de suspenso a la definición de esta semifinal.

En lo que respecta a la categoría más chica, la CAI demostró el inmenso trabajo que realizan en Comodoro Rivadavia, bajo el mando de Sebastián Miroglio. Superó a Cebollitas de Esquel por 12 a 1 (Cebollita le había ganado uno de los partidos en la etapa clasificatoria). Para los peques de Cebollitas esta fue una nueva experiencia, remarcando que hace dos semanas tuvieron una excelente participación en el Torneo Sanmartinianito de Fútbol Infantil.

El Torneo Pequeños Gigantes estuvo organizado por el Área de Deportes de Rio Pico, tuvo el inmenso apoyo de la Municipalidad (gestión Diego Pérez), como así también de los muchos comercios locales y de la zona, además de la Agencia Chubut Deportes.

LOS EQUIPOS CAMPEONES:

ESQUEL FC (categoría 2012/13): Ian Sepúlveda, Benjamín Zappa, Enzo Mariqueo, Marcus Diaz, Giovanni Coñomir, Emanuel Agustín González, Filipo Guglielmetti, Benjamín Alderete, Ciro Cárdenas, Felipe Nahuelquir, Leónidas Goitea y Agustín Hildebrant. DT: Luis Figueroa y Leo Falles.

DEPORTES RIO PICO (categoría 2014/15): Álvaro Huenul, Gerardo Díaz, Lucas Portillo, Mauricio Sandoval, Carlos Quenqui, Renzo Ruiz y Aquiles Terán. DT. Bruno Bustos.

CAI DE COMODORO RIVADAVIA (categoría 2016/17): Álvaro Cejas, Tizziano Signorelli, Emiliano Chiquil, Felipe Aued, Joel Verdugo, Emir González y Miguel Gatti. DT: Sebastián Miroglio.

CAI DE COMODORO RIVADAVIA (categoría 2018/19): Bautista Arjona, Santino Oyarzo, Simón Miroglio, Bautista Alanis, Francisco Amaya, Felipe Ávila, Gregorio De La Fuente, Cristopher Paco e Israel Estrada. DT: Sebastián Miroglio.