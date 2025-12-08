Esquel: hoy, feria navideña, villancicos y encendido del pino

La Municipalidad de Esquel invita a toda la comunidad a ser parte de una tarde-noche mágica y especial para dar inicio a las celebraciones de fin de año. Este lunes 8 de diciembre, la Plaza San Martín será el escenario de una jornada festiva que incluirá la Feria Navideña, presentaciones artísticas y el tan esperado encendido del pino de Navidad.

Programa para compartir en familia

A partir de las 18:00 horas, la Plaza San Martín se llenará de espíritu navideño y una muestra de emprendimientos locales.

18:00 a 20:00 hs: Inicio de la Feria Navideña. Descubre y apoya los stands de emprendedores locales, la oportunidad perfecta para encontrar regalos únicos.

20:00 hs: Danza Pura subirá al escenario para ofrecer una vibrante presentación de Folclore.

21:00 hs: La alegría de la Navidad se hará sentir con la actuación del grupo interparroquial de Villancicos “Por un mundo de paz y amor”.

21:15 hs: El momento cumbre de la noche, el Encendido de las luces del pino y de la plaza, marcando oficialmente el inicio de la temporada navideña en Esquel.

Desde la Municipalidad de Esquel se extiende una cordial invitación a todas las familias para que se acerquen a la plaza, disfruten de la propuesta cultural, acompañen a los emprendedores y vivan juntos la emoción de encender la Navidad en nuestra ciudad.

E.B.W.