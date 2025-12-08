29°
27° 13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 08 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad navidadFeria
08 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel: hoy, feria navideña, villancicos y encendido del pino

Una propuesta alegre para que la comunidad se una al espíritu navideño. La feria y sus actividades está disponible hoy de 18 a 22 horas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel invita a toda la comunidad a ser parte de una tarde-noche mágica y especial para dar inicio a las celebraciones de fin de año. Este lunes 8 de diciembre, la Plaza San Martín será el escenario de una jornada festiva que incluirá la Feria Navideña, presentaciones artísticas y el tan esperado encendido del pino de Navidad.

 

Programa para compartir en familia

A partir de las 18:00 horas, la Plaza San Martín se llenará de espíritu navideño y una muestra de emprendimientos locales. 

 

  • 18:00 a 20:00 hs: Inicio de la Feria Navideña. Descubre y apoya los stands de emprendedores locales, la oportunidad perfecta para encontrar regalos únicos.

     

  • 20:00 hs: Danza Pura subirá al escenario para ofrecer una vibrante presentación de Folclore.

     

  • 21:00 hs: La alegría de la Navidad se hará sentir con la actuación del grupo interparroquial de Villancicos “Por un mundo de paz y amor”.

     

  • 21:15 hs: El momento cumbre de la noche, el Encendido de las luces del pino y de la plaza, marcando oficialmente el inicio de la temporada navideña en Esquel.

     

Desde la Municipalidad de Esquel se extiende una cordial invitación a todas las familias para que se acerquen a la plaza, disfruten de la propuesta cultural, acompañen a los emprendedores y vivan juntos la emoción de encender la Navidad en nuestra ciudad.

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Cholila: vecinos piden revisión de la condena a Jorge Pascoff
2
 Así se vivió el Q Trail 2025 en Esquel
3
 Formación, oficios y tecnología: se entregaron certificados a vecinos de Esquel
4
 Q Trail: los testimonios de los corredores
5
 Incendio en El Turbio fuera de control
1
 La silla no es un límite
2
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
3
 Secuestran 100 Dosis de cocaína en un allanamiento en Esquel
4
 Torres: La reforma debe "garantizar más trabajo en un contexto de destrucción de empleo".
5
 Ser médico en Patagonia
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -