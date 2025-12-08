29°
08 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Allen: buscan a un hombre que se tiró al río para salvar a su hijo

En Allen, Río Negro, se desarrolla un amplio operativo de búsqueda para dar con un hombre que desapareció tras ser arrastrado por la corriente del río.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El trágico episodio ocurrió durante la tarde del domingo en el área conocida como La Puntilla. El hijo del hombre, de seis años, se arrojó al agua en un sector no habilitado del arroyón, el padre ingresó de inmediato al cauce para intentar salvarlo. Su hijo niño fue rescatado a tiempo por equipos de Defensa Civil y Bomberos, y se encuentra fuera de peligro. Pero lamentablemente, el adulto no logró salir y fue arrastrado por la fuerza del agua, permaneciendo desaparecido.

 

Operativo de búsqueda activo

La Policía informó que el despliegue comenzó el domingo y se intensificó este lunes, con rastrillajes que recorren la costa rionegrina y el cauce del río. Las autoridades recuerdan que la zona de “El Arroyón” donde ocurrió el hecho no está habilitada como balneario debido al riesgo que representa la fuerza de la corriente. 

 

 

 

 

 

Fuente: ADNSur

 

E.B.W.

 

