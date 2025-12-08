El costo de la Navidad 2025: disparidad entre la cena y la decoración

Un nuevo informe de la consultora Focus Market revela que el gasto navideño de 2025 presenta una notable disparidad en la evolución de precios entre los productos para la cena y los artículos de decoración. Mientras que la Canasta Navideña de alimentos y bebidas experimentó un incremento interanual del 27%, los precios de los artículos para ambientar el hogar mostraron una suba mucho más moderada, del 12%.

Alimentos y bebidas por encima de la media

El costo total de la Canasta Navideña se ubicó en $95.401, manteniéndose por debajo de la inflación general. Sin embargo, el aumento del 27% fue impulsado por productos con fuerte componente importado. La torta española de frutos secos registró la mayor suba de toda la canasta con un 47%, seguida por el pan dulce con frutas (44%) y el turrón español blando de almendra (38%). En el otro extremo, las garrapiñadas de maní y el champagne fueron los que menos se ajustaron, con subas que no superaron el 7% y 1% respectivamente.

Decoración con precios contenidos

En contraste, el relevamiento de ocho productos clave de la decoración navideña arrojó un costo total de $423.955, con un aumento promedio del 12% respecto al año anterior. El director de Focus Market, Damián Di Pace, explicó que esta desaceleración es consecuencia directa de una mejora en las condiciones de importación y de un incremento en la oferta tanto local como internacional.

Dentro de los artículos de decoración, el Pesebre de 9 piezas fue el que más aumentó con un 28%, seguido por los juegos de luces cálidas LED con un 27%. Sin embargo, la mayor sorpresa se dio en artículos que registraron bajas de precio, como los adornos navideños (con una caída del 29%) y la corona navideña (con un 17% menos), que se atribuyen a promociones o descuentos puntuales.

Hábitos del consumidor

El estudio también analizó el comportamiento de los argentinos ante las compras de fin de año, revelando que el factor decisivo es el precio y la financiación. Un contundente 74% de los consumidores prioriza las promociones y descuentos al momento de comprar. Además, el 61% de los argentinos utiliza la tarjeta de crédito como principal herramienta de financiamiento para la adquisición de regalos, evidenciando un mercado competitivo donde los planes de pago definen el desempeño comercial.

E.B.W.