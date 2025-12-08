La Policía del Chubut celebró sus 68 años con el compromiso de modernización y servicio

La Policía del Chubut conmemoró su 68° aniversario con un emotivo acto central y un desfile que tuvo lugar este domingo en Comodoro Rivadavia, contando con la presencia de autoridades provinciales, municipales y familiares.

El ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, en representación del gobernador Ignacio Torres, encabezó la ceremonia junto al jefe de la Policía del Chubut, Andrés García, y el subjefe Mauricio Zabala. También asistió el intendente local, Othar Macharashvilli, subsecretarios y directores de la Plana Mayor.

Durante el evento, se entregaron los sables de mando a los flamantes Oficiales Ayudantes egresados recientemente del ISFP N° 811 y sus extensiones áulicas. Asimismo, se brindaron reconocimientos y menciones especiales a aquellos efectivos de todas las Unidades Regionales que participaron en actos destacados de servicio a lo largo del año.

En su discurso, el ministro Iturrioz valoró el esfuerzo del Gobierno Provincial por la "búsqueda incansable de recursos salariales, materiales, móviles, armamento, equipamiento de protección y mejor tecnología para la Policía”. Destacó que los uniformados realizan tareas que van más allá de la seguridad, como salvar vidas y ser los primeros intervinientes en diversas emergencias, asegurando contar con un "cuerpo de excelencia".

Por su parte, el jefe de la fuerza, comisario general Andrés García, rindió un emotivo homenaje a la "Suboficial Mayor - post mortem- Marcela Tagariello", destacando su sacrificio como un "símbolo eterno de valentía, entrega absoluta y amor por su comunidad". Además, resaltó el apoyo decidido del Gobierno Provincial que permitió dotar a la fuerza de tecnología y recursos modernos, lo cual constituye un "mensaje de respaldo" a las labores diarias.

La jornada de celebración incluyó diversas actividades a lo largo del fin de semana, comenzando el sábado con la "Expo Policial" en el Parque de Km 3, que ofreció stands y actividades interactivas para las familias. El domingo por la mañana, se rindieron honores a los efectivos caídos en cumplimiento del deber en el cementerio Oeste y se llevó a cabo un Solemne Tedeum, para concluir con el acto central y el desfile aniversario en la Avenida Polonia.

E.B.W.