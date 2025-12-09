27°
Martes 09 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina ParapenteCerro PiltriquitrónEl Bolsón
09 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

VIDEO | Así rescataron al parapentista caído en el cerro Piltriquitrón

La caída de un parapentista en la ladera norte del Piltriquitrón activó un operativo de varias horas. El herido fue derivado a Bariloche.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un parapentista fue rescatado este sábado luego de sufrir una caída en la ladera norte del cerro Piltriquitrón, según informaron los Bomberos Voluntarios de El Bolsón. El aviso ingresó pasadas las 16 horas, lo que activó un operativo conjunto para localizar y asistir al deportista.

 

Operativo

 

De acuerdo con el parte oficial, el llamado alertó sobre “un parapentista que acaba de caer en la ladera norte, en el cerro Piltriquitrón”. Tras la notificación, Protección Civil, Bomberos Voluntarios, Patrulla de Montaña y otras instituciones coordinaron un despliegue de búsqueda y rescate.

 

 

Las condiciones del terreno y la ubicación del accidente implicaron un ascenso técnico para llegar hasta el parapentista, mientras se organizaban los medios necesarios para su evacuación.

 

Traslado aéreo

 

A las 22:10 del sábado, los Bomberos Voluntarios informaron la actualización del procedimiento: “El personal de bomberos se encuentra descendiendo del Piltriquitrón. Por lo que tenemos entendido, un helicóptero privado lo trasladó desde el punto del accidente al aeródromo local y desde allí a Bariloche”.

 

 

 

O.P.

 

