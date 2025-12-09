22°
sociedad |
Por Redacción Red43

El Museo Regional Trevelin rinde homenaje al automovilismo patagónico con la muestra “Fórmula 5”

La muestra "Fórmula 5" del Museo Regional Trevelin es un homenaje al automovilismo patagónico. Se inaugura el sábado 13 a las 20:00 h con entrada libre y gratuita.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Museo Regional Trevelin inaugurará este sábado la muestra "Fórmula 5", un evento que busca rendir homenaje al automovilismo patagónico y a las figuras que forjaron su historia. La exposición estará disponible para el público a partir de las 20:00 horas en el tercer piso del edificio.

 

Según informaron los organizadores, la propuesta cultural reúne una valiosa colección de imágenes, objetos y memorias vinculadas a esta pasión que marcó a generaciones en la región.

 

La muestra es un tributo a quienes participaron de la actividad, ofreciendo una mirada detallada a la tradición del deporte motor local. El acceso a la exhibición es libre y gratuito. Se espera una amplia concurrencia para compartir este espacio dedicado a la historia del automovilismo en la Patagonia.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

