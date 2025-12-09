¿Cómo sigue el clima tras el calor del finde largo?

Después de un fin de semana largo que dejó días de calor intenso y actividades al aire libre, la Comarca Andina amanece con un escenario distinto: cielo mayormente nublado, una temperatura más baja que la de los últimos días y un contexto atravesado por los incendios.

El fuego en la zona de El Turbio continúa activo desde hace más de una semana, mientras que entre la medianoche del domingo y la madrugada del lunes un nuevo incendio afectó al sector del Motoco, donde el histórico refugio de montaña se consumió por completo, generando una fuerte conmoción en la zona.

Este marco hace que el pronóstico del día cobre especial relevancia, especialmente por la presencia del viento.

Pronóstico del martes 9 de diciembre según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa condiciones mayormente nubladas durante toda la jornada, con baja probabilidad de precipitaciones y vientos del oeste.

Mañana

Estado del cielo: Mayormente nublado

Temperatura: 20°C

Probabilidad de lluvia: 0–10%

Viento: 23–31 km/h del oeste

Tarde

Estado del cielo: Mayormente nublado

Temperatura máxima: 22°C

Probabilidad de lluvia: 0–10%

Viento: 32–41 km/h del oeste

Ráfagas: 42–50 km/h

Noche

Estado del cielo: Mayormente nublado

Temperatura: 16°C

Probabilidad de lluvia: 0%

Viento: 13–22 km/h del oeste

¿Hay diferencias con pronósticos alternativos?

Otros modelos coinciden en lo general con el SMN, aunque muestran momentos de sol entre nubes y un aumento de viento por la tarde. Incluso se contempla la posibilidad de chubascos aislados alrededor de las 14 hs, con ráfagas de hasta 52 km/h.

De presentarse esas condiciones, podrían favorecer cierto alivio en temperaturas, pero el viento sigue siendo el factor principal a monitorear.

Efemérides del día

Este 9 de diciembre se conmemoran diversas fechas internacionales:

Día Internacional contra la Corrupción , impulsado por la ONU desde 2003, para visibilizar el impacto global de este delito.

Día Internacional contra el Genocidio , recordando el compromiso mundial asumido tras la creación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Día Mundial de la Informática, en homenaje al nacimiento de Grace Hopper, pionera de la computación.

