Martes 09 de Diciembre de 2025
09 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

¿Cómo sigue el clima tras el calor del finde largo?

Un martes que empieza diferente tras el calor y la tensión por los incendios. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada mayormente nublada, con temperaturas moderadas y vientos del oeste.
Por Redacción Red43

Después de un fin de semana largo que dejó días de calor intenso y actividades al aire libre, la Comarca Andina amanece con un escenario distinto: cielo mayormente nublado, una temperatura más baja que la de los últimos días y un contexto atravesado por los incendios.

 

El fuego en la zona de El Turbio continúa activo desde hace más de una semana, mientras que entre la medianoche del domingo y la madrugada del lunes un nuevo incendio afectó al sector del Motoco, donde el histórico refugio de montaña se consumió por completo, generando una fuerte conmoción en la zona.

 

Este marco hace que el pronóstico del día cobre especial relevancia, especialmente por la presencia del viento.

 

Pronóstico del martes 9 de diciembre según el SMN

 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa condiciones mayormente nubladas durante toda la jornada, con baja probabilidad de precipitaciones y vientos del oeste.

 

Mañana

 

  • Estado del cielo: Mayormente nublado

     

  • Temperatura: 20°C

     

  • Probabilidad de lluvia: 0–10%

     

  • Viento: 23–31 km/h del oeste

     

Tarde

 

  • Estado del cielo: Mayormente nublado

     

  • Temperatura máxima: 22°C

     

  • Probabilidad de lluvia: 0–10%

     

  • Viento: 32–41 km/h del oeste

     

  • Ráfagas: 42–50 km/h

     

Noche

 

  • Estado del cielo: Mayormente nublado

     

  • Temperatura: 16°C

     

  • Probabilidad de lluvia: 0%

     

  • Viento: 13–22 km/h del oeste

     

¿Hay diferencias con pronósticos alternativos?

 

Otros modelos coinciden en lo general con el SMN, aunque muestran momentos de sol entre nubes y un aumento de viento por la tarde. Incluso se contempla la posibilidad de chubascos aislados alrededor de las 14 hs, con ráfagas de hasta 52 km/h.
De presentarse esas condiciones, podrían favorecer cierto alivio en temperaturas, pero el viento sigue siendo el factor principal a monitorear.

 

 

Efemérides del día 

 

Este 9 de diciembre se conmemoran diversas fechas internacionales:

 

  • Día Internacional contra la Corrupción, impulsado por la ONU desde 2003, para visibilizar el impacto global de este delito.

     

  • Día Internacional contra el Genocidio, recordando el compromiso mundial asumido tras la creación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

     

  • Día Mundial de la Informática, en homenaje al nacimiento de Grace Hopper, pionera de la computación.

     

 

 

 

O.P.

 

