A extremar precauciones: Vialidad Nacional pide cautela al transitar las rutas de la Comarca

10 de Agosto de 2025
La jornada del domingo se presenta con un pronóstico de cielo mayormente nublado, temperaturas bajas y viento, mientras que el estado de las rutas nacionales y provinciales requiere extrema precaución por la presencia de heladas y equipos viales trabajando en la calzada.
Estado de rutas en la región
Según el parte diario de transitabilidad de Vialidad Nacional emitido a las 08:00 de hoy:
- En la Ruta Nacional N° 3, tramo Trelew-Garayalde, se registra "calzada deformada en sectores" y equipos viales trabajando. En el tramo Trelew-Puerto Madryn, se observa un desvío por obras entre los kilómetros 1412 y 1424.
- La Ruta Nacional N° 40 presenta animales sueltos, con equipos de Vialidad Nacional distribuyendo sal en la calzada en algunos sectores. En el tramo Gobernador Costa-Empalme RN 26 se reportan "desvíos de ripio intransitables" entre Facundo y Tamariscos, por lo que no están habilitados para circular.
- En gran parte de las rutas provinciales de la zona noroeste se registran "heladas" como principal observación.
Pronóstico del tiempo para hoy domingo:
Para el día de hoy se espera un tiempo que irá de "Parcialmente nublado" a "Mayormente nublado" y finalmente "Nublado". La temperatura mínima se ubicará en 2°C y la máxima alcanzará los 9°C. El viento oscilará entre 7 y 22 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.
T.B
