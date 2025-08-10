Esquel, Argentina
Domingo 10 de Agosto de 2025
10 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

A extremar precauciones: Vialidad Nacional pide cautela al transitar las rutas de la Comarca

El parte diario advierte sobre heladas, animales sueltos y desvíos de ripio intransitables, en una jornada que también estará marcada por temperaturas bajas y ráfagas de viento.
Por Redacción Red43

La jornada del domingo se presenta con un pronóstico de cielo mayormente nublado, temperaturas bajas y viento, mientras que el estado de las rutas nacionales y provinciales requiere extrema precaución por la presencia de heladas y equipos viales trabajando en la calzada.

 

Estado de rutas en la región

 

Según el parte diario de transitabilidad de Vialidad Nacional emitido a las 08:00 de hoy:

 

  • En la Ruta Nacional N° 3, tramo Trelew-Garayalde, se registra "calzada deformada en sectores" y equipos viales trabajando. En el tramo Trelew-Puerto Madryn, se observa un desvío por obras entre los kilómetros 1412 y 1424.
  • La Ruta Nacional N° 40 presenta animales sueltos, con equipos de Vialidad Nacional distribuyendo sal en la calzada en algunos sectores. En el tramo Gobernador Costa-Empalme RN 26 se reportan "desvíos de ripio intransitables" entre Facundo y Tamariscos, por lo que no están habilitados para circular.
  • En gran parte de las rutas provinciales de la zona noroeste se registran "heladas" como principal observación.

Pronóstico del tiempo para hoy domingo:

 

Para el día de hoy se espera un tiempo que irá de "Parcialmente nublado" a "Mayormente nublado" y finalmente "Nublado". La temperatura mínima se ubicará en 2°C y la máxima alcanzará los 9°C. El viento oscilará entre 7 y 22 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.

T.B

 

 

