Lunes 11 de Agosto de 2025
11 de Agosto de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

¡Diluvio! La Comarca amaneció bajo cortinas de agua ¿Qué pasará el resto del lunes?

Lluvia sin pausa y vientos que podrían superar los 60 km/h marcan la jornada en la Comarca, de acuerdo al SMN. Se esperan momentos de mayor intensidad durante el día.
Por Redacción Red43



La semana comenzó con un intenso temporal de lluvia en la Comarca Andina, que desde la madrugada de este lunes 11 de agosto azota a localidades de la zona, con pronóstico de precipitaciones fuertes durante toda la jornada y un alerta meteorológico de nivel naranja para la tarde, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

 

El domingo las lluvias fueron intermitentes y el sábado había ofrecido algunas horas más aprovechables para actividades al aire libre, pero desde anoche el cielo se cerró por completo y la lluvia no da tregua.

 

Pronóstico detallado para hoy

  • Mañana: lluvias fuertes, probabilidad de precipitación entre 40 y 70%, temperatura de 7°C, viento del oeste a 23-31 km/h con ráfagas de hasta 69 km/h.

     

  • Tarde: lluvias fuertes, probabilidad entre 70 y 100%, temperatura de 10°C, viento del oeste de 32-41 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 69 km/h.

     

  • Noche: lluvias fuertes, probabilidad entre 10 y 40%, temperatura en descenso a 4°C, viento del oeste de 32-41 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h.

     

El SMN advierte que en zonas más altas podrían registrarse fenómenos en forma de nieve o mezcla de lluvia y nieve.

 

 

Alertas meteorológicas

  • Alerta amarilla (mañana y noche): precipitaciones acumuladas entre 15 y 30 mm, con la posibilidad de superarse puntualmente.

     

  • Alerta naranja (tarde): precipitaciones acumuladas entre 40 y 90 mm, con riesgo de lluvias localmente fuertes y presencia de nieve en sectores elevados.

     

Lunes pasado por agua… y por efemérides

Además del temporal, este lunes 11 de agosto se conmemora en Argentina y otros países de Latinoamérica el Día del Nutricionista, una fecha para reflexionar sobre la importancia de una alimentación equilibrada para la salud y el bienestar.

 

 

O.P

 

