Gran matebingo organizado por la Escuela de Gimnasia Artística Sur

El próximo sábado 16 de agosto, desde las 15 horas, se realizará un gran mate bingo organizado por Gimnasia Artística Sur en la Escuela 24, ubicada en Avenida Presidente Perón 1251.

El evento contará con cuatro rondas de bingo extraordinario, con premios en efectivo y servicio buffet. El valor anticipado del cartón es de $4.000.

Este encuentro solidario tiene como objetivo principal apoyar a la delegación esquelense conformada por 27 gimnastas en el 2° Torneo Provincial de Gimnasia Artística que se llevará a cabo en Rada Tilly.

La escuela de Esquel será la única representante de la ciudad en esta competencia, donde se evaluará el desempeño de las niñas para seleccionar a las que competirán en la instancia regional en Puerto Madryn, prevista para octubre. Allí se definirá quiénes representarán a la provincia de Chubut en el campeonato nacional.

La invitación está abierta para quienes quieran colaborar y disfrutar de una tarde diferente con bingo, mates y comida, apoyando a las futuras promesas de la gimnasia artística local.

C.S.