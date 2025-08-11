10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 11 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad matebingo
11 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Gran matebingo organizado por la Escuela de Gimnasia Artística Sur

Será el próximo sábado 16 de agosto en la Escuela Nº 24. Lo recaudado será destinado a la participación de la delegación esquelense en el 2º torneo provincial que se realizará en Rada Tilly.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El próximo sábado 16 de agosto, desde las 15 horas, se realizará un gran mate bingo organizado por Gimnasia Artística Sur en la Escuela 24, ubicada en Avenida Presidente Perón 1251.

 

El evento contará con cuatro rondas de bingo extraordinario, con premios en efectivo y servicio buffet. El valor anticipado del cartón es de $4.000.

 

Este encuentro solidario tiene como objetivo principal apoyar a la delegación esquelense conformada por 27 gimnastas en el  2° Torneo Provincial de Gimnasia Artística que se llevará a cabo en Rada Tilly.

 

 

La escuela de Esquel será la única representante de la ciudad en esta competencia, donde se evaluará el desempeño de las niñas para seleccionar a las que competirán en la instancia regional en Puerto Madryn, prevista para octubre. Allí se definirá quiénes representarán a la provincia de Chubut en el campeonato nacional.

 

La invitación está abierta para quienes quieran colaborar y disfrutar de una tarde diferente con bingo, mates y comida, apoyando a las futuras promesas de la gimnasia artística local.

 

 

C.S.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Se viene un fin de semana largo: la diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable
2
 Caso Dicasur: el juez rechazó un pedido de la defensa y habrá audiencia de revisión
3
 La Fiscalía investiga las causas de un incendio fatal que dejó dos víctimas en Bariloche
4
 Usurpación en Parque Nacional: la fiscalía pidió seis años de prisión para Cruz Cárdenas
5
 Choque, vuelco y heridos: Dos camionetas protagonizaron un fuerte accidente
1
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
2
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
3
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
4
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
5
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -