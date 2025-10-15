10°
Esquel, Argentina
Miércoles 15 de Octubre de 2025
15 de Octubre de 2025
Esquel evalúa el circuito para ser anfitrión del AR RACE de Aventura

La Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura evalúa el potencial de la ciudad para albergar el evento. Los referentes que visitaron la zona se fueron "muy entusiasmados" con los paisajes y la dificultad del recorrido.
En el marco de los preparativos para el 120° aniversario de la ciudad, la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura de Esquel busca concretar un gran festejo que incluya un evento deportivo de nivel internacional: el AR RACE de Aventura. La iniciativa busca generar un evento de trascendencia que posicione a la ciudad en un calendario mundial.

 

Walter Torres, a cargo de la Secretaría, explicó que la idea es aprovechar la conmemoración de los 120 años para "generar eventos específicos" y "hacer un gran festejo".

 

El proyecto del AR RACE de Aventura ya comenzó a gestarse con una visita técnica al terreno. Torres confirmó que estuvieron recorriendo la zona con Alito Luchini, un referente de este tipo de eventos, para obtener un "panorama inicial de dónde poder hacer el desarrollo".

 

El funcionario se mostró muy optimista con la impresión que se llevaron los visitantes: "La verdad se fueron muy contentos, muy entusiasmados con lo que se puede hacer, con la dificultad que puede tener, pero sí con los paisajes que puede incorporar esa carrera".

 

El objetivo a largo plazo es consolidar una fecha internacional de esta carrera de aventura. Torres enfatizó la importancia de este logro para la ciudad: "Nos va a dejar en un calendario que lo veníamos pensando históricamente con muchos actores que tenemos, con un montón de gente que se dedica a este tipo de carreras".

 

Si bien el proyecto requiere tiempo para su consolidación, la expectativa es "poder proyectar en un par de años más también" esta fecha internacional, lo que para el municipio es "importante".

T.B

 

