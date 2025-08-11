¿Cómo se encuentran las rutas de la región?

Vialidad Nacional informó el primer parte de rutas de este lunes 11 de agosto, correspondiente al Plan de Mantenimiento Invernal.

En este marco, la ruta Nº 259 entre Esquel- Trevelin, la calzada se encuentra mojada por lluvia con agua en sectores. Hay banquinas inestables, con presencia de agua y barro en sectores.

Se registran lluvias y neblina. Los equipos viales realizan recorrido preventivo. Solicitan transitar con precaución.

Para mayor información sobre el estado de las rutas en la provincia http://www.argentina.gob.ar/rutasnacionales.

C.S.