El Gobierno habilitó una plataforma digital para la privatización de empresas públicas

El Gobierno aprobó un nuevo módulo digital en el sistema CONTRAT.AR para gestionar procesos de venta total o parcial de empresas públicas, en el marco de lo establecido por la Ley 27.742 y la Ley 23.696. La medida fue formalizada mediante la Disposición 29/2025 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La disposición establece que el módulo, denominado “Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696”, podrá utilizarse de manera inmediata para ventas, concesiones y administración de activos públicos,

La herramienta permitirá gestionar en forma electrónica licitaciones y concursos públicos para la venta de activos, acciones, cuotas del capital social, establecimientos productivos, locaciones, concesiones, licencias y permisos. Los interesados deberán inscribirse y validarse como usuarios externos, siguiendo el procedimiento detallado en el Anexo I de la disposición. También se aprobaron los modelos de acta de Administrador Legitimado y las declaraciones juradas de habilidad para contratar, elegibilidad y beneficiario final.

La ONC dispuso que se aplicarán las políticas, términos y condiciones de uso de CONTRAT.AR aprobados por la Resolución del Ministerio de Modernización N° 197/17 y su modificatoria.

Para las concesiones de obras e infraestructuras públicas y de servicios públicos contempladas en la Ley 17.520, se utilizará el procedimiento de inscripción de usuarios externos establecido por la Disposición ONC N° 84/24. Quienes ya estén registrados como “Concesionarios Ley N° 17.520” podrán participar en los nuevos procesos sin reinscribirse.

Cómo funcionará el nuevo módulo

Bajo la denominación “Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696”, el sistema permitirá gestionar de forma electrónica licitaciones y concursos públicos para:

-Venta de activos y acciones.

-Transferencia de cuotas del capital social.

-Venta de establecimientos productivos.

-Locaciones.

-Concesiones.

-Otorgamiento de licencias y permisos.

Los interesados deberán inscribirse y validarse como usuarios externos, siguiendo el procedimiento detallado en el Anexo I de la disposición. La ONC aprobó además los modelos de acta de Administrador Legitimado y las declaraciones juradas obligatorias referidas a habilidad para contratar, elegibilidad y beneficiario final.

Se aplicarán de forma directa las políticas, términos y condiciones de uso del sistema CONTRAT.AR aprobados por la Resolución del Ministerio de Modernización N° 197/17 y su modificatoria.

En el caso de procesos relacionados con concesiones de obras e infraestructura pública y servicios públicos bajo la Ley 17.520, se utilizará el procedimiento de inscripción y validación de usuarios externos aprobado por la Disposición ONC N° 84/24. Quienes ya se encuentren registrados como “Concesionarios Ley N° 17.520” podrán participar en los nuevos procesos sin necesidad de reinscribirse.

Empresas incluidas en el plan de privatización del Gobierno

El Ejecutivo impulsa la privatización de ocho empresas públicas que, en conjunto, registraron en el primer trimestre de 2025 un déficit financiero de $74.395 millones, según datos de la Secretaría de Hacienda.

Tres de estas firmas presentaron resultados positivos:

Corredores Viales S.A.: superávit de $5.200 millones. Administra 5.884 kilómetros de rutas en 13 provincias y está intervenida por plazo indefinido.

Intercargo S.A.C.: superávit de $5.736 millones. Presta servicios de rampa y traslado de pasajeros en aeropuertos. En el primer trimestre de 2024 había registrado un superávit de $7.000 millones.

Nucleoeléctrica Argentina S.A.: superávit de $17.234 millones, frente a los $142.000 millones del mismo período de 2024. Opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, con una potencia instalada de 1.763 MW. Su capital accionario pertenece al Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Enarsa (1%).

Las cinco restantes —Energía Argentina (Enarsa), Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), Belgrano Cargas, Trenes Argentinos y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)— finalizaron el período con resultados negativos. Enarsa reportó un déficit de $34.897 millones y Trenes Argentinos de $44.600 millones.

El informe del Ministerio de Economía sobre las 33 empresas públicas no financieras registró en el primer trimestre de 2025 un superávit de $7.093 millones, lo que representa una mejora de $149.381,2 millones respecto del mismo período de 2024.

La presente medida entrará en vigencia a partir del martes 12 de agosto.

bajo procedimientos que garanticen transparencia, competencia y máxima concurrencia.

