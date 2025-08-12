El miércoles llega con neblina y temperaturas bajo cero a Esquel

El pronóstico del tiempo para este miércoles en Esquel indica una jornada con temperaturas muy bajas durante la mañana y neblina en las primeras horas del día. A lo largo del día, la probabilidad de precipitación será nula.

Durante la madrugada y la mañana, se espera neblina con temperaturas de -1°C y -2°C respectivamente

Por la tarde, el cielo estará algo nublado y la temperatura subirá a 5°C. El viento se mantendrá con la misma intensidad y dirección que en la mañana.

Hacia la noche, el cielo continuará algo nublado, con una temperatura de 3°C.

F.P