Miércoles 13 de Agosto de 2025
El miércoles llega con neblina y temperaturas bajo cero a Esquel

La jornada comenzará con temperaturas bajo cero y neblina, con un leve ascenso por la tarde y vientos de baja intensidad.
Por Redacción Red43

El pronóstico del tiempo para este miércoles en Esquel indica una jornada con temperaturas muy bajas durante la mañana y neblina en las primeras horas del día. A lo largo del día, la probabilidad de precipitación será nula.

 

 

Durante la madrugada y la mañana, se espera neblina con temperaturas de -1°C y -2°C respectivamente

 

 

Por la tarde, el cielo estará algo nublado y la temperatura subirá a 5°C. El viento se mantendrá con la misma intensidad y dirección que en la mañana.

 

 

Hacia la noche, el cielo continuará algo nublado, con una temperatura de 3°C.

 

 

F.P

 

