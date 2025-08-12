Gran cierre del Torneo Pequeños Gigantes en la localidad de Rio Pico

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz, desde Rio Pico). - Se terminó un torneo de fútbol infantil por demás increíble, donde la CAI de Comodoro Rivadavia mostró el intenso trabajo que viene desarrollado en este deporte desde hace mucho tiempo.

Es que los peques de la localidad petrolera pudieron imponerse en tres de las cuatro categorías (2013, 2016/17 y 2018/19), en tanto Sarmientito, de la localidad de Sarmiento, logró el primer puesto en la divisional 2014/2015.

Cuatro categorías, decenas y decenas de pibes corriendo detrás de la pelota y los padres que colmaron las instalaciones del gimnasio municipal, acompañando a los pequeños proyectos, a estos pequeños gigantes.

Es que la primera edición del Torneo de Fútbol Infantil Pequeños Gigantes, que tuvo lugar en el Gimnasio Municipal de Rio Pico terminó de la mejor manera.

Este torneo estuvo organizado por el Área de Deportes de Rio Pico desde el viernes 8 hasta el domingo 10 de agosto y fue una especie de agasajo a todos los peques en la semana previa del día de la niñez.

Es cierto que lo soñó Aldana Lahora, una joven emprendedora por cierto quien desde hace algunos meses está a cargo del área de Deportes, pero este torneo “no se hace solo”. “Pequeños Gigantes” contó con el firme apoyo de la Municipalidad de Rio Pico, donde su intendente Diego Pérez estuvo al tanto de cada uno de los detalles, como así también el firme compromiso que tiene Chubut Deportes, cuya gestión de Milton Reyes, esta abocada al desarrollo del deporte infantil en cada uno de los lugares, dentro de una provincia tan extensa.

Y gracias a este torneo de fútbol infantil, la localidad de Rio Pico “colapsó”, “felizmente colapsó”. No había un lugar donde alojarse y para comprar un kilo de pan hubo que preguntar en varios negocios.

Con Pequeños Gigantes ganaron todos. Quienes compitieron dentro de la cancha, además de los prestadores turísticos y comercios de cercanía.

Seguramente habrá una segunda edición. Pequeños Gigantes llegó para quedarse. Habrá que sumar más equipos, pero para eso se necesita una mayor organización. Por ello, por haber sido la primera (de muchas), el resultado de este fin de semana ha sido, a nuestro entender, altamente positivo.

Ahora es un muy lindo momento de revisar cada una de las categorías, de memorizar (y anotar) cada uno de los nombres de los peques que mostraron una increíble habilidad en esto del fútbol infantil.

A estos peques hay que seguirlos, acompañarlos, mantenerles la ilusión de que pueden ser grandes jugadores y grandes personitas.

Es cierto que en una final hay un equipo que gana y otro que pierde. En todo caso, cambiaré el concepto. Nadie pierde, el resultado termina siendo anecdótico. Lo importante de la competencia que comenzó el viernes y se extendió hasta el domingo tiene que ver con el abrazo de los pequeños jugadores al término de cada uno de los partidos.

En lo que respecta a la parte deportiva, debemos señalar que en la categoría 2013 el título quedó en poder de la CAI de Comodoro Rivadavia, quien derrotó por 7 a 1 a los locales de Río Pico.

Los goles para el equipo campeón fueron convertidos por Bautista Romero (2), Benjamín Flores (2), Milo Seguel, Bautista Villegas y Elías Cáceres; en tanto para Rio Pico descontó Brandon Cárcamo.

En este partido, debemos destacar el buen juego y la rapidez que tiene Milo Seguel, Bautista Villegas y sobre todo Bautista Flores.

Como anécdota debemos señalar que Bauti Flores, salió campeón del Mundo en Taekwondo, torneo desarrollado días atrás en Barcelona.

Por el lado de Rio Pico, el único gol del partido, fue obra de Brandon Cárcamo, pero debemos remarcar “lo grandote” que son (con apenas 12 años de edad) el mismo Cárcamo y Astor Carrasco quienes mostraron, también, habilidades con la pelota y buen disparo

En lo que respecta a la categoría 2014/2015 el título quedó en poder de Sarmientito de la localidad de Sarmiento quienes derrotaron en la final a final a la Escuela Municipal de Rio Pico por 5 a 3.

El elenco local estaba arriba en el marcador por tres goles de diferencia, con goles de Gerardo Díaz, Aquiles Teherán y Renzo Ruiz (estos dos de un gran campeonato) pero en el segundo tiempo fueron sorprendidos por un Sarmientito que ajustó la marca y pudo convertir a través de dos goles de Pedro Zarza (uno de penal), otro de Fernando Sonda, sumado a ellos los tantos de Bastián Pardal y Román Jara.

En lo que respecta a la categoría 2016/2017, el titulo quedó para la CAI de Comodoro Rivadavia, tras derrotar a la Escuela Modelo de Esquel por 5 a 2. Los goles del equipo dirigido por Sebastián Miroglio fueron convertidos por Eloy Ávalos, en tres oportunidades y Adonai Tanneur (2) por su parte, para Escuela Modelo, los goles fueron convertidos por Agustín Poblete en dos ocasiones.

En la divisional más pequeña (2018/2019) los trofeos del primer y segundo puesto fueron para la CAI, ya que el equipo Naranja derrotó al Azul por 4 a 3.

En los próximos días será un momento para el balance, será un momento para armar un cuadro al estilo FO.DE (fortalezas y debilidades) y pensar en una nueva edición, tal vez más cerca del verano para mezclar algunas actividades recreativas en lugares de ensueños que tiene Rio Pico.