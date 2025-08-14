Escuela Politécnica: formación técnica de calidad y proyectos que inspiran a los estudiantes

El director de la Escuela Politécnica, Claudio Ramos, destacó el valor de la formación técnica que reciben los estudiantes y el impacto de los proyectos que desarrollan durante su paso por la institución.

“Es maravilloso que nuestros estudiantes, con este tipo de proyectos (Auto Plants), incentiven a aquellos que aún no desarrollaron un proyecto a encontrar sentido en lo que están aprendiendo. Esto sucede en todas las especialidades: forestal, electromecánica y maestro mayor de obra. Para cuando llegan a cuarto año, los chicos ya están focalizados en su camino”, explicó Ramos.

El director detalló que en los primeros años los alumnos recorren las distintas especialidades a través de los talleres, y al llegar a cuarto año eligen aquella en la que desean profundizar sus conocimientos.

Ramos resaltó el nivel de exigencia de la escuela, que implica doble turno: uno destinado a la parte curricular y otro a talleres y materias prácticas. “Tenemos gente muy preparada que da todo en la escuela, docentes comprometidos con las tres especialidades, con un amor por la escuela admirable que se transmite y hace que los chicos se sientan acompañados”, señaló.

La Escuela Politécnica se consolida así como un espacio de formación técnica integral, donde el esfuerzo, la dedicación y los proyectos prácticos preparan a los estudiantes para su futuro profesional.

C.S.