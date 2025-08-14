10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 14 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
14 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Atropelló a una mujer, huyó y su declaración fue insólita: “La confundí con un melón”

 Iba en una camioneta con esa fruta y sandías. Le dijo a la justicia que pensó que había perdido parte de la mercadería y por eso siguió de largo. La víctima sufrió graves consecuencias físicas y psicológicas. Deberá indemnizarla.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Era una tarde de verano y la calle Rodríguez Peña en General Roca estaba tranquila. Hasta que apareció una Chevrolet S10 cargada de melones y sandías que, según testigos, zigzagueaba como si buscara récord en un rally frutal. El vehículo atropelló por la espalda a una mujer que caminaba junto a su cuñada y sobrinos, y se dio a la fuga sin siquiera bajar la ventanilla.

 

La víctima terminó con fractura de pelvis, traumatismos y un largo período de rehabilitación que incluyó silla de ruedas, terapias y la pérdida de sus tareas habituales. Además, el hecho dejó secuelas psicológicas y una sensación de impotencia difícil de sobrellevar.

 

Cuando llegó el momento de declarar, el conductor sorprendió con una versión digna de un libreto de comedia: aseguró que el sol lo encandiló, sintió un golpe y creyó que un melón había caído de la caja, golpeando el portón trasero. Por eso —dijo— siguió de largo. Como si fuera normal que un melón impacte de atrás, mientras uno maneja hacia adelante.

 

El tribunal, poco dispuesto a aceptar estas con excusas, desestimó la culpa de la víctima (que caminaba por la calle porque no había veredas) y responsabilizó al conductor por su maniobra imprudente y posterior fuga. También determinó que el vehículo estaba asegurado, por lo que la condena recayó sobre él y la compañía: deberán indemnizar integralmente a la mujer por los daños físicos, psicológicos, morales y económicos. En resumen, el intento de disfrazar un atropello como accidente frutal terminó con una sentencia.

 

Fuente y foto ilustrativa: Todo Roca

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
2
 Abrazó a su hija, pero no pudo evitar que su pareja las matara: después, el hombre se suicidó
3
 Doble crimen, varias preguntas: El sábado hicieron una denuncia, el domingo aparecieron muertos
4
 Tobiano Pastas: el emprendimiento que conquistó Esquel con creatividad y mucho sabor
5
 El cuerpo que lleva un mes en la morgue tras una muerte que es todo un misterio
1
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
2
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
3
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
4
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
5
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -