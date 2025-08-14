12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 14 de Agosto de 2025
RED43 comarca-andina Lago PueloJuicios abreviados
14 de Agosto de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Juicios abreviados en Lago Puelo: Estadísticas y casos del 2025

Los casos incluyen delitos de violencia de género, robos y conducción negligente. Hubo varias condenas de prisión efectiva, penas condicionales y suspensiones de juicio a prueba.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En lo que va del año, la Fiscalía de Lago Puelo alcanzó importantes resultados a través de juicios abreviados, un mecanismo judicial que permite a las partes llegar a acuerdos y acelerar los procesos penales. La mayoría de las resoluciones implicaron penas de prisión efectiva, mientras que otros casos finalizaron con suspensiones de juicio a prueba o penas condicionales.

 

Penas de prisión efectiva

 

Entre los casos más relevantes, se encuentran sentencias de cumplimiento efectivo que obligan a los condenados a cumplir sus penas en establecimientos penitenciarios:

 

  • Jonathan Carrasco: 1 año de prisión por amenazas simples contra dos personas.

     

  • Franco Gabriel Leguiza Fernández: 4 años de prisión por lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género, amenazas simples, violación de domicilio y atentado a la autoridad.

     

  • Nicolás Garibaldi: 5 años de prisión por múltiples delitos en contexto de violencia de género, incluyendo lesiones leves agravadas por el vínculo, abuso sexual simple y privación ilegítima de la libertad.

     

  • Félix Omar Zúñiga: 1 año de prisión por lesiones leves en concurso real con amenazas agravadas.

     

 

Penas condicionales y suspensión de juicio a prueba

 

La Fiscalía también resolvió casos mediante penas alternativas, que incluyen reglas de conducta y supervisión:

 

  • Leo Matil Calfullanca: 3 años de prisión en ejecución condicional por coautoría de robo agravado y hurto simple. Deberá cumplir con normas como fijar residencia, abstenerse del alcohol, presentarse trimestralmente ante el juzgado y solicitar ingreso a una escuela para adultos.

     

  • Caso de lesiones graves culposas por conducción negligente: se dictó la suspensión de juicio a prueba por 3 años a un ciudadano de Trelew. Entre las condiciones, se le prohíbe conducir vehículos motorizados y deberá realizar un resarcimiento económico de 5 millones de pesos a las víctimas.

     

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
2
 Abrazó a su hija, pero no pudo evitar que su pareja las matara: después, el hombre se suicidó
3
 Doble crimen, varias preguntas: El sábado hicieron una denuncia, el domingo aparecieron muertos
4
 Tobiano Pastas: el emprendimiento que conquistó Esquel con creatividad y mucho sabor
5
 El cuerpo que lleva un mes en la morgue tras una muerte que es todo un misterio
1
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
2
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
3
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
4
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
5
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -