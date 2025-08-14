Juicios abreviados en Lago Puelo: Estadísticas y casos del 2025

En lo que va del año, la Fiscalía de Lago Puelo alcanzó importantes resultados a través de juicios abreviados, un mecanismo judicial que permite a las partes llegar a acuerdos y acelerar los procesos penales. La mayoría de las resoluciones implicaron penas de prisión efectiva, mientras que otros casos finalizaron con suspensiones de juicio a prueba o penas condicionales.

Penas de prisión efectiva

Entre los casos más relevantes, se encuentran sentencias de cumplimiento efectivo que obligan a los condenados a cumplir sus penas en establecimientos penitenciarios:

Jonathan Carrasco : 1 año de prisión por amenazas simples contra dos personas.

Franco Gabriel Leguiza Fernández : 4 años de prisión por lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género, amenazas simples, violación de domicilio y atentado a la autoridad.

Nicolás Garibaldi : 5 años de prisión por múltiples delitos en contexto de violencia de género, incluyendo lesiones leves agravadas por el vínculo, abuso sexual simple y privación ilegítima de la libertad.

Félix Omar Zúñiga: 1 año de prisión por lesiones leves en concurso real con amenazas agravadas.

Penas condicionales y suspensión de juicio a prueba

La Fiscalía también resolvió casos mediante penas alternativas, que incluyen reglas de conducta y supervisión:

Leo Matil Calfullanca : 3 años de prisión en ejecución condicional por coautoría de robo agravado y hurto simple. Deberá cumplir con normas como fijar residencia, abstenerse del alcohol, presentarse trimestralmente ante el juzgado y solicitar ingreso a una escuela para adultos.

Caso de lesiones graves culposas por conducción negligente: se dictó la suspensión de juicio a prueba por 3 años a un ciudadano de Trelew. Entre las condiciones, se le prohíbe conducir vehículos motorizados y deberá realizar un resarcimiento económico de 5 millones de pesos a las víctimas.

