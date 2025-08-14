Esquel, Argentina
Jueves 14 de Agosto de 2025
14 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Provincia acordó con Las Plumas la reactivación de viviendas para adultos mayores de la localidad

El presidente del IPV y el presidente de esa comuna rural firmaron un acuerdo para la compra de materiales que permitirán avanzar con la terminación de las unidades habitacionales.  
Por Redacción Red43

Dando continuidad a la política puesta en marcha desde el inicio de su gestión por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres orientada a brindar soluciones habitacionales en todo el territorio, el Gobierno del Chubut, por intermedio del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV, acordó con la comuna rural de Las Plumas, una ayuda financiera para la culminación de viviendas destinadas a adultos mayores en esa localidad. 

 

 

Para poder avanzar en la adquisición de materiales para esas unidades habitacionales, el presidente del IPV Guillermo Espada James recibió en la sede del organismo provincial en Rawson a jefe comunal de Las Plumas, Sergio Bowman, para suscribir un acuerdo en el marco de la operatoria tendiente a atender esfuerzos autogestionarios de la comunidad.

 

 

En relación a lo acordado, durante una reunión que mantuvieron Espada James y Bowman, el Instituto Provincial de la Vivienda aportará más de 4 millones de pesos, necesarios para la adquisición de materiales para viviendas de Adultos Mayores, en la localidad de Las Plumas, estableciéndose un plazo para la compra de los mismos de hasta 90 días corridos contados a partir del efectivo desembolso.

 

 

Luego de la firma el jefe comunal de Las Plumas, Sergio Bowman, destacó y agradeció el respaldo del Gobierno del Chubut, en tanto que el presidente del IPV resaltó “el acompañamiento firme por parte del gobernador de la provincia, Ignacio Torres, para la terminación de obras que responden a las necesidades de los habitantes del interior provincial”.

 

 

F.P

 

