Finde largo sin la Willimanco : continúan las prácticas militares

El Regimiento de Caballería de Exploración 3 "Coraceros General Pacheco" comunicó que está realizando una serie de ejercicios militares de gran envergadura en el Campo de Instrucción Militar de la ciudad. Las maniobras, que comenzaron el 13 de agosto y se extenderán hasta el 17, incluyen el despliegue de vehículos blindados y prácticas de tiro con armamento y munición real.

El comunicado oficial detalla que las actividades se desarrollarán en varias zonas dentro del predio militar, como la Laguna "Willmanco", el Sector "Tres Arroyos", el polígono de tiro "Los Blancos" y el sector del Escudo Nacional. Además de los movimientos de vehículos, los ejercicios se llevarán a cabo tanto de día como de noche.

Ante la naturaleza de las prácticas, las autoridades del regimiento recordaron que, por motivos de seguridad, está "PROHIBIDO" el acceso al campo de instrucción para cualquier persona ajena a la institución durante el período de los ejercicios.

F.P