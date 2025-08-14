Esquel: El programa "La Muni Cerca Tuyo" continuó su tercera edición en el barrio Badén

En esta oportunidad, el punto fue el Centro de Encuentro del barrio Badén, donde vecinos pudieron realizar trámites, consultas y acceder a múltiples servicios sin necesidad de trasladarse hasta el edificio central. La jornada contó con la presencia del intendente, funcionarios y representantes de todas las secretarías municipales, quienes atendieron desde las 9 hasta las 17 horas.

El programa tiene como objetivo acortar distancias y facilitar el acceso a la gestión municipal, brindando soluciones y escuchando de manera directa las inquietudes de la comunidad. Además de la atención administrativa, se llevaron adelante tareas de recolección de residuos voluminosos y chatarra, levantamiento de ramas, poda, repaso de calles, limpieza general y mejoras en distintos puntos del barrio.

“Es la tercera semana con este programa municipal que hemos implementado y que vamos a continuar para recorrer toda la ciudad, visitando a cada uno de los vecinos y acercando todas las áreas del municipio para escuchar y dar soluciones”, señaló el intendente Matías Taccetta. “En este caso abarcamos Badén 1 y Badén 2, y luego seguiremos con otros sectores de la ciudad”.

Durante la jornada también se realizaron visitas a instituciones del barrio, como la escuela y el jardín, para conocer de primera mano las necesidades y propuestas de la comunidad educativa. “La idea es escuchar al vecino. Hay cuestiones que podemos resolver el mismo día y otras que requieren más tiempo, pero tomamos nota de cada pedido”, remarcó el mandatario municipal.

Taccetta destacó además que esta edición permitió abrir a la comunidad el Centro de Encuentro, un edificio que durante 11 años esperó ser inaugurado. “Fue ocupado por la Universidad a través de un comodato, pero no se finalizó la obra. Desde el municipio destinamos fondos para concluir el natatorio, que ya está en la última etapa de pruebas. Luego vendrán las tareas de pintura y calefacción, con la idea de inaugurarlo a fines de septiembre. Será nuestro segundo natatorio municipal y permitirá albergar a más de 1.200 usuarios el próximo año, algo muy importante para Esquel y para la provincia”.