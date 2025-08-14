La Secretaría de Salud del Chubut formó parte de Jornadas sobre Hidatidosis y Triquinosis en Trelew

Continuando con el trabajo preventivo que se promueve de manera permanente, el Gobierno del Chubut que conduce Ignacio “Nacho” Torres, a través de la Secretaría de Salud provincial, formó parte en Trelew de las Jornadas sobre Hidatidosis y Triquinosis que fueron organizadas por el Consejo Provincial de Sanidad Animal (COPROSA).

La cartera sanitaria provincial, desde la Dirección Provincial de Una Salud y el Departamento Provincial de Zoonosis, participó de la actividad realizada en el Colegio Médico Veterinario de Chubut, que fue destinada a equipos sanitarios del Ministerio de la Producción provincial y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), destacando la formación interdisciplinaria e intersectorial.

En ese marco, el Consejo Provincial de Sanidad Animal planificó un extenso programa que incluyó múltiples exposiciones relacionadas a la producción ovina y a la sanidad animal, atravesando temas sanitarios relacionados a zoonosis, enfermedades que se transmiten del animal al hombre.

Disertación

En la ocasión, la jefa del Departamento Provincial de Zoonosis de la cartera sanitaria, la veterinaria Alejandra Sandoval, realizó una disertación en la que describió las actualizaciones epidemiológicas de la Hidatidosis, enfermedad parasitaria endémica en la zona patagónica, y también expuso sobre la situación de la Triquinosis, visibilizando el panorama epidemiológico a nivel nacional y provincial.

De esa forma, se llevaron a cabo debates e intercambios de experiencias con el fin de fortalecer la vigilancia epidemiológica, la prevención y el control de manera articulada y colaborativa.

En ese contexto, se valoró la realización de este tipo de jornadas, que resultan claves para las actualizaciones sobre los escenarios de ambas zoonosis, en las que además se comparten experiencias de trabajo territorial con los actores fundamentales en las intervenciones sanitarias.