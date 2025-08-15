Lotería del Chubut celebra el aniversario de Río Mayo con un Telebingo especial

El Telebingo estará presente en el aniversario de Río Mayo

Será el viernes 22 de agosto para acompañar los festejos por los 90 años de la localidad. Habrá importantes premios y entrega de bienes de acción social a instituciones locales.

El Instituto de Asistencia Social - Lotería del Chubut - anunció que el próximo viernes 22 de agosto el Telebingo Chubutense estará presente en los festejos del 90° aniversario de la localidad de Río Mayo, acompañando a vecinos y familias con importantes premios y bienes de acción social.

El anuncio, realizado en la Delegación de Lotería del Chubut ubicada en la ciudad de Comodoro Rivadavia, contó con la presencia del presidente de Lotería del Chubut (IAS), Ramiro Ibarra; el gerente general de Lotería del Chubut, Daniel Cambón Rubí; el intendente de Río Mayo, Gustavo Loyaute; las diputadas provinciales, Leticia Magaldi y Paulina Hogalde y el delegado de Lotería en Comodoro Rivadavia, Damián Pieroni.

Agenda llena de sorpresas

“Para nosotros es un placer porque el gobernador Ignacio “Nacho” Torres en el inicio de su gestión nos solicitó recorrer más la provincia sin tener en cuenta el tamaño de la ciudad o la localidad”, afirmó el presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, al anunciar la realización de este próximo Telebingo.

“Vamos a estar con la Banda de Música 2001 en la localidad de Río Mayo acompañando los festejos de un nuevo aniversario” dijo Ibarra, agregando que “sabemos que esta banda de música gusta mucho también en Comodoro Rivadavia, por eso elegimos esta ciudad para presentar el Telebingo”.

En ese sentido, precisó que “no es fácil poner en pie el Telebingo, porque hay un fin social detrás de esto, pero también destinos deportivos donde distribuimos más de 500 millones de pesos a todas las instituciones de la provincia”.

“Nos une como comunidad en un momento muy difícil desde lo económico y vamos a seguir con más porque viene una agenda llena de sorpresas donde vamos a recorrer ciudades” detalló.

Por último, Ibarra agradeció a los agencieros que “impulsan este producto y a la cadena de comercialización que genera fuentes de trabajo”.

“Hemos recuperado el Telebingo”

Por su parte, el gerente general de Lotería del Chubut, Daniel Cambón Rubí, señaló que “estamos muy contentos de presentar este Telebingo porque a partir del lineamiento que nos da el gobernador de la provincia Ignacio “Nacho” Torres y el presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra hemos recuperado el Telebingo que está destinado a la acción social directa”.

Apoyo del gobierno provincial

Por su parte el intendente de Río Mayo, Gustavo Loyaute, precisó que “es un gusto estar promocionando el próximo Telebingo que se realizará en nuestra querida localidad, en el marco del 90° aniversario”.

“Esperamos la presencia de vecinos, familias y la banda de música reconocida en la región” dijo Loyaute destacando el acompañamiento del gobernador Ignacio “Nacho” Torres porque más allá de lo que vamos a presentar tenemos diez convenios para firmar con distintos Ministerios y eso marca un camino muy importante de nuestra localidad de la mano del gobierno provincial”.

“El aporte que hace Lotería del Chubut en las instituciones de nuestra localidad es importantísimo, todos los años lo esperamos porque sabemos del gran trabajo social que realizan”, subrayó.

Y agregó: “vienen trabajando muchísimo por eso quiero felicitarlos y reivindicar la asistencia y la ayuda a la comunidad”.



