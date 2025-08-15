Impro y humor: “La Heróica” de La Cuática se presenta este sábado en Esquel

La compañía teatral La Cuática presentará su espectáculo de improvisación y humor "La Heróica (acciones extraordinarias)" este sábado 16 de agosto a las 21 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal. La obra invita al público a compartir sus "historias heroicas", esas anécdotas que cambiaron el rumbo de un día o que marcaron una solución a un problema inesperado.

Con el lema "queremos tus historias heroicas, las que cambiaron el rumbo de ese día", el show propone un "planazo" para celebrar las hazañas cotidianas en el mes del General San Martín. En el escenario, actuarán Lucía Pérez Marrero y Diego J. Recagno, bajo la producción de Eluned Lloyd Patalagoyti.

Las entradas anticipadas tienen un costo de $12.000 por persona o una promoción de dos por $20.000, y se pueden adquirir contactándose al 2945 334939. El valor en la puerta del evento será de $14.000 por entrada.





T.B