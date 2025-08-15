Capacitación para la inclusión digital: el ISSyS presenta la plataforma DINO en Puerto Pirámides

El Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) llevó adelante una nueva jornada de la agenda del Taller de Alfabetización Digital en Puerto Pirámides, dirigido a jubilados, pensionados y afiliados en general del organismo. Esta vez se sumó, además, la presentación de la plataforma DINO, implementada desde el área de Innovación del Gobierno del Chubut.

El encuentro de trabajo tuvo lugar en el Centro de Jubilados de Puerto Pirámides, y contó con la asistencia del intendente de la localidad, Jorge Perversi, y la delegada del ISSyS en Puerto Madryn, Cecilia Seguel.

La jornada fue compartida con afiliados y jubilados, fortaleciendo las vías de cercanía en la búsqueda de acortar la brecha digital.

En la ocasión fueron presentadas, y se brindó capacitación, las herramientas digitales implementadas por el ISSyS para facilitar el acceso a trámites de autogestión.

La participación de la delegada del organismo en Puerto Madryn fue oportuna para que los presentes puedan realizar diferentes preguntas sobre el funcionamiento del ISSyS, y a la vez la funcionaria brindó asistencia personalizada a los asistentes.

También fue significativa la presencia del intendente local, por su compromiso con la iniciativa de llevar adelante los talleres de Alfabetización.

En esta oportunidad, además, se sumó la Subsecretaría de Innovación y Mejora de Procesos del Gobierno del Chubut, encabezado por el director de Innovación, Gastón Sander y equipo, quienes fueron los encargados de presentar a DINO, el nuevo desarrollo provincial que permite a los ciudadanos acceder de manera sencilla a múltiples funcionalidades y trámites en línea.

En la oportunidad quedó plasmado el trabajo conjunto e interdisciplinario entre el ISSyS e Innovación, que permite ampliar el alcance de las herramientas digitales y promover la inclusión tecnológica en todo el territorio provincial, política de estado trazada por el gobernador Ignacio "Nacho" Torres.

Taller en 28 de Julio

La agenda de talleres continuará el miércoles 20 de agosto en el Albergue Municipal de 28 de Julio (Ruta Provincial 7), nuevamente junto al equipo de Modernización e Innovación de Gobierno, para ofrecer el Taller de Alfabetización Digital ISSyS y el acceso a la plataforma DINO.



T.B