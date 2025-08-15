-4°
Viernes 15 de Agosto de 2025
Las rutas de la zona se encuentran transitables con precaución

Se recomienda circular con precaución debido a las calzadas húmedas, banquinas con barro y la presencia de animales sueltos en varios tramos.
Vialidad Nacional emitió el parte de transitabilidad para este jueves, informando que las rutas de la zona de Esquel y la Comarca Andina se encuentran transitables con precaución. Se advierte a los conductores sobre las condiciones de la calzada, que en muchos tramos está húmeda o con barro en las banquinas, y la presencia de neblina en algunos sectores.

 

A continuación, el detalle de las rutas cercanas a Esquel:

 

  • Ruta Nacional 40: En el tramo que va de Esquel a Tecka, la calzada se encuentra húmeda en sectores, con banquinas inestables y barro. Se reportó la presencia de animales sueltos y equipos de Vialidad Nacional trabajando en el lugar. Entre Tecka y Gobernador Costa, la calzada también está húmeda y se advierte de banquinas inestables y animales sueltos.

     

  • Ruta Nacional 259: Tanto el tramo que une Esquel con Trevelin como el que va de Trevelin al límite con Chile se encuentran transitables con precaución. En el primer tramo, la calzada está normal, pero se advierte de banquinas húmedas en sectores y animales sueltos.

     

  • Ruta Nacional 25: En el tramo entre Los Altares y Paso de Indios, la calzada presenta sectores deformados y banquinas inestables con barro. También se menciona la presencia de animales sueltos y equipos de Vialidad Nacional trabajando en la zona.

     

 

Además, el informe meteorológico para la jornada indica la presencia de neblina durante la madrugada y la mañana, con temperaturas que rondarán los 1°C y 2°C, y una baja probabilidad de precipitación.

 

Se recomienda a los conductores circular con extrema precaución, respetar las indicaciones y estar atentos a las condiciones del camino, especialmente en las zonas donde hay equipos viales trabajando.

