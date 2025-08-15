-4°
15 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Capacitación sobre uso seguro del fuego para prevenir incendios en la Comarca Andina

La Secretaría de Bosques y el Servicio Provincial de Manejo del Fuego organizan charlas gratuitas para vecinos, productores y trabajadores rurales.
La Secretaría de Bosques de la Provincia, a través del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), en conjunto con el Centro de Investigaciones Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (CIEMEP–CONICET) y los municipios de la Comarca Andina, organizan un ciclo de charlas sobre el "Uso Seguro del Fuego y Prevención de Incendios". El objetivo es fortalecer la cultura de prevención y el compromiso ambiental en la región.

 

Las jornadas, dirigidas a vecinos, productores y trabajadores rurales, abordarán temas clave como el manejo responsable de residuos forestales, el uso seguro del fuego en entornos rurales y los procedimientos legales para realizar quemas controladas.

 

Las próximas fechas confirmadas son:

 

  • Trevelin: Martes 19 de agosto a las 18:00hs, en el Salón Blanco del Museo Regional de Trevelin.

     

  • Puerto Patriada, El Hoyo: Miércoles 20 de agosto, con horario a confirmar.

     

Esta iniciativa busca que cada persona se convierta en un actor clave en la prevención de incendios y, de esta manera, reducir los riesgos y proteger los bosques, hogares y paisajes de la región.



T.B

 

