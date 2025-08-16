13°
Sabado 16 de Agosto de 2025
16 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Dalcio: música patagónica con nombre propio

La voz de Zonckoihue brinda clases de canto y se une a colegas en peñas como la que habrá esta noche en Rider Bar.
Dalcio Paterlini brinda desde los talleres municipales TAMFI TAMFOC un espacio para desarrollar el canto en Valle Chico, los lunes de 15:30 a 17 horas en la sede del barrio y con cupos disponibles. Y en el barrio Buenos Aires ya con cupos llenos pero igualmente se puede estar atento quien lo requiera por si se libera espacio en lo que queda del año.

 

Este 2025, Dacio ha retomado las presentaciones como solista y colaborando con otros proyectos además de su banda Zonckoihue: “con la que hemos representado a la provincia en Cosquín y en tantos escenarios. Pero cuando yo vivía en Buenos Aires ya me presentaba solo, conversando con artistas ahora como con Ariel Manquipan con quien venimos a dúo, o en actos Municipales”.

 

Dalcio nació en Trelew pero creció en Dolavon y en esa formación, Delfor Ap Iwan fue clave y hoy fue elegido con una canción suya como Himno del Chubut: “él tenía un dúo emblemático, y nosotros como hacedores culturales tenemos que cantarlas, entre tantos otros sonidos”.

 

Nombrando a Eduardo Paillacán, Edgardo Lanfré y su hijo Fran Lanfré, entre tantos que siguen la huella, y compartiendo su propia versión de Abelardo Epuyén, “Zamba de los lagos” y que cada uno encuentre su voz como en las clases de canto.

 

Hoy sábado desde las 21 horas estarán en la peña de Manquipan de Rider Bar.

 

SL

 

