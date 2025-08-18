15°
Por el monitoreo en tiempo real del 911, detuvieron a un joven tras robo

Un joven fue detenido tras robar objetos de un vehículo estacionado. La detección en tiempo real por parte del sistema de monitoreo del 911 permitió a la Policía intervenir de inmediato y recuperar los elementos sustraídos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El accionar del sistema de monitoreo del 911 RN Emergencias fue determinante para detener a un joven de 20 años acusado de sustraer varios objetos de un vehículo estacionado en pleno centro de El Bolsón.

 

Los operadores de las cámaras detectaron en tiempo real a un individuo que abría el baúl de un Renault 19 sobre la Avenida Sarmiento, escapando luego en dirección a Azcuénaga. La alerta se transmitió de inmediato a los móviles de la Comisaría 12°, que patrullaban la zona.

 

Gracias a la precisión de la información enviada desde la central de monitoreo, la Policía pudo localizar y reducir al sospechoso en la intersección de Azcuénaga y Rivadavia. En su poder se encontraron herramientas utilizadas para forzar cerraduras, además de una llave cruz y una llave saca bujías.

 

 

Minutos más tarde, el propietario del vehículo confirmó que los elementos recuperados correspondían a los sustraídos. Explicó que el baúl permanecía abierto debido a que tenía la cerradura dañada.

 

El Fiscal interviniente ordenó solicitar antecedentes del detenido, disponer la entrega de los objetos recuperados a su dueño y dar intervención al Gabinete de Criminalística para completar las actuaciones correspondientes.

 

 

 

O.P

 

