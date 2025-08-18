Acto en Esquel por el 175° aniversario del fallecimiento del General San Martín

En la mañana de este lunes 18 de agosto, a las 11:00 horas, se realizó en la Escuela N° 179 de Esquel el acto oficial en homenaje al 175° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín.

La ceremonia contó con la participación de autoridades municipales, la presencia de la Banda del Ejército Argentino, ex combatientes de Malvinas, miembros de la Policía Comunitaria, docentes, alumnos y directivos de la institución anfitriona.

Durante el acto, se recordó la figura del Libertador y su legado histórico, con palabras alusivas y presentaciones que destacaron su rol en la independencia de América.







R.G.