Lunes 18 de Agosto de 2025
SECRETARIA DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE TREVELIN
18 de Agosto de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Impacto Futsal y Fontana de Trevelin recibirán apoyo económico para viajar a Dolavon

A través de un convenio firmado con la Municipalidad de Trevelin. Ambos equipos participarán en la Copa de Plata Sur de Futsal Femenino
Por Redacción Red43

La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin brindará un apoyo económico para los equipos de Impacto Futsal y Fontana de Trevelin, quienes participarán en la Copa de Plata Sur de Futsal Femenino en la localidad de Dolavon.

 

Esto fue refrendado a través de un convenio que fuera firmado por la misma Secretaría de Deportes de Trevelin con estos equipos, en tanto otros convenios se formaron también con los equipos masculinos de Transporte Esposito, Metesuela y San Patricio, también para distintos apoyos

 

Con la presencia del Intendente Héctor “Cano” Ingram”, acompañado por el Concejal Facundo Pais y el Secretario de Deportes de Trevelin, Carlos Sainz, se firmaron días atrás distintos convenios con delegados de estos equipos para el desarrollo del futsal en la región.

 

 

Los equipos femeninos Impacto Futsal y Fontana recibieron apoyo económico y de alojamiento para su próximo viaje a Dolavon, donde competirán en la Copa de Plata Sur de Futsal.

 

Por su parte, los equipos masculinos de Transporte Esposito, Metesuela y San Patricio obtendrán el acceso a los SUM que tienen convenio con la Secretaría de Deportes y el Gimnasio Municipal “Eduardo Bjerring” del Polideportivo.

 

Estos espacios también servirán como segunda cancha de apoyo para la Liga de Honor y como sede para la Copa de Oro.

 

Este convenio reafirma el compromiso de la Secretaría de Deportes y Recreación con el desarrollo del futsal en la localidad, ofreciendo recursos esenciales para que los deportistas sigan creciendo y compitiendo.

 

1
