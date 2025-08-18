16°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 18 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 clima #Esquel
18 de Agosto de 2025
clima |
Por Redacción Red43

Lunes gris y con lluvias aisladas en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada mayormente nublada, con probabilidad de precipitaciones por la tarde y la noche.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este lunes 18 de agosto, el clima en Esquel estará marcado por la nubosidad y la inestabilidad, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada comenzará con cielo nublado durante la madrugada y la mañana, sin probabilidad significativa de lluvias. Sin embargo, durante la tarde y la noche podrían registrarse lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación del 10 al 40%.

 

En cuanto a las temperaturas, el día será templado para la época del año, con una mínima de 11°C durante la madrugada y una máxima de 17°C por la tarde. Hacia la noche, se prevé un descenso leve hasta los 15°C.

 

El viento predominará del sector este a lo largo de toda la jornada, con velocidades variables entre 7 y 22 km/h, pero con ráfagas más intensas hacia la noche, que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Otra vez la misma camioneta trasladaba carne y armas sin autorización
2
 Esquel conmemoró al General José de San Martín
3
 Fuego consumió vivienda cerca de la Ruta 40
4
 El changuito en Chubut, entre los más caros del país
5
 Jubilados: préstamos online de ANSES para devolverlos hasta en 6 años
1
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
2
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
3
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
4
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
5
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -