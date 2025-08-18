Lunes gris y con lluvias aisladas en Esquel

Este lunes 18 de agosto, el clima en Esquel estará marcado por la nubosidad y la inestabilidad, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada comenzará con cielo nublado durante la madrugada y la mañana, sin probabilidad significativa de lluvias. Sin embargo, durante la tarde y la noche podrían registrarse lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación del 10 al 40%.

En cuanto a las temperaturas, el día será templado para la época del año, con una mínima de 11°C durante la madrugada y una máxima de 17°C por la tarde. Hacia la noche, se prevé un descenso leve hasta los 15°C.

El viento predominará del sector este a lo largo de toda la jornada, con velocidades variables entre 7 y 22 km/h, pero con ráfagas más intensas hacia la noche, que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

R.G.