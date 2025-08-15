Bajas temperaturas y cielo cubierto para este viernes en Esquel

El pronóstico del tiempo para este viernes en Esquel indica una jornada con cielo mayormente nublado, con temperaturas bajas y sin probabilidad de precipitaciones.

Durante la madrugada, se espera una temperatura de 4°C, con cielo mayormente nublado. Por la mañana, la temperatura descenderá a 2°C, manteniéndose el cielo mayormente nublado.

Hacia la tarde, la temperatura ascenderá a 11°C, y el cielo estará parcialmente nublado. La noche cerrará con una temperatura de 3°C, y el cielo mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación se mantendrá en 0% a lo largo de toda la jornada.

