-4°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 15 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
15 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Bajas temperaturas y cielo cubierto para este viernes en Esquel

Enterate el clima según el Servicio Meteorológico Nacional
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El pronóstico del tiempo para este viernes en Esquel indica una jornada con cielo mayormente nublado, con temperaturas bajas y sin probabilidad de precipitaciones.

 

 

Durante la madrugada, se espera una temperatura de 4°C, con cielo mayormente nublado. Por la mañana, la temperatura descenderá a 2°C, manteniéndose el cielo mayormente nublado.

 

 

Hacia la tarde, la temperatura ascenderá a 11°C, y el cielo estará parcialmente nublado. La noche cerrará con una temperatura de 3°C, y el cielo mayormente nublado.

 

 

La probabilidad de precipitación se mantendrá en 0% a lo largo de toda la jornada.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tobiano Pastas: el emprendimiento que conquistó Esquel con creatividad y mucho sabor
2
 Abrazó a su hija, pero no pudo evitar que su pareja las matara: después, el hombre se suicidó
3
 Doble crimen, varias preguntas: El sábado hicieron una denuncia, el domingo aparecieron muertos
4
 El cuerpo que lleva un mes en la morgue tras una muerte que es todo un misterio
5
 Desde el Consejo de la Mujer rechazan posible regreso de Spinelli al municipio
1
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
2
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
3
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
4
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
5
 Con payadores y malambo, el gimnasio municipal se prepara para una gran noche de sabado
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -