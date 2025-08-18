16°
18 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Presentaron un proyecto para la creación de la figura de Auxiliar en Trastorno del Espectro Autista

La iniciativa fue expuesta en la Banca del Vecino por la Asociación Autismo Esquel.
Por Redacción Red43

Este lunes, referentes de la Asociación Autismo Esquel presentaron un proyecto de ordenanza destinado a incorporar la figura de Auxiliar en Trastorno del Espectro Autista (TEA) en las escuelas públicas de la ciudad. La iniciativa fue presentada a través de la Banca del Vecino durante la sesión ordinaria del Concejo Deliberante.

 

Laura Ibañez, referente de la Asociación, explicó que el proyecto busca fortalecer la inclusión educativa de los niños con autismo, aportando personal capacitado para atender sus necesidades específicas dentro del aula.

 

“Lo que planteamos es que los niños de 1 a 14 años con diagnóstico de TEA, que según la Asociación Argentina de Pediatría son aproximadamente 1 de cada 38 niños que nacen en el país, tengan acceso a una educación realmente inclusiva”, señaló Ibañez.

 

Actualmente, existen auxiliares de discapacidad en las escuelas, pero están más orientados a acompañar a estudiantes con dificultades motrices y no cuentan con la capacitación necesaria para abordar crisis sensoriales o necesidades específicas de los niños con autismo. “Por eso pedimos al municipio que tenga en cuenta nuestro proyecto de ordenanza, para que se cree una figura que colabore con los docentes y garantice que la inclusión sea efectiva y real”, añadió.

 

La Asociación Autismo Esquel también señaló que, a largo plazo, aspira a que esta iniciativa llegue al Consejo Federal de Educación y se convierta en una política obligatoria en todas las localidades del país, posicionando a Esquel como un espacio pionero en inclusión educativa.

 

 

 

C.S.

 

 

